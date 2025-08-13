¡La lluvia no da tregua en CDMX! Se esperan tormentas en la zona metropolitana este martes 12

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves y afectaciones en la visibilidad en carreteras de la Ciudad de México.

Durante el día de hoy, martes 12 de agosto, se registran condiciones meteorológicas adversas en varias regiones de México, caracterizadas por lluvias intensas, altas temperaturas y vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que estos fenómenos están asociados al monzón mexicano, canales de baja presión y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Lluvias persisten en CDMX

Las lluvias puntuales intensas afectarán principalmente el sur de Sinaloa, Nayarit, el occidente de Jalisco, Colima, así como el sur y suroeste de Oaxaca y el noreste y sur de Chiapas, donde se reportaron acumulados entre 75 y 150 milímetros.

Adicionalmente, se pronostican lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, con precipitaciones de 50 a 75 milímetros. Varias entidades del centro, norte y sureste del país experimentan lluvias fuertes a moderadas, incluyendo a la Ciudad de México, donde se esperan lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, se mantiene un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

En Baja California y Sonora, se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, mientras que en otras regiones como Baja California Sur, Sinaloa y Nuevo León se alcanzan máximas entre 35 y 45 grados.

Por otro lado, el SMN ha registrado rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, así como oleaje elevado de hasta 2.5 metros en costas de Baja California Sur y el Pacífico mexicano. Estas condiciones pueden provocar tolvaneras en Baja California y la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante estos fenómenos, las autoridades meteorológicas y de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y extremar precauciones.