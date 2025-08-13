Mis actos no corresponden a los principios de nuestro movimiento: Senadora suplente Nathaly Chávez ofrece disculpas

Recientemente, se viralizó en redes sociales un video donde Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente de Morena, protagoniza un altercado con agentes de tránsito durante un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca.

En el video, Chávez García se identifica como representante de la senadora Luisa Cortés García, y argumenta que su cargo le otorga fuero constitucional, impidiendo a las autoridades revisarla. “Vengamos pedos o no, tenemos fuero” y “ustedes no pueden revisar vehículos de senadores” son frases que se escuchan claramente, lo que generó fuerte indignación en redes sociales.

El caso fue ampliamente criticado por presunto abuso de poder y un desconocimiento del alcance real del fuero parlamentario, que no protege en casos de flagrancia, como conducir en estado de ebriedad.

Reacciones de la sociedad y oposición

La Coalición Movilidad Segura Oaxaca calificó el comportamiento como un “abuso de fuero” y un “desprecio a la autoridad”, y recordó que ninguna persona está exenta de cumplir con las leyes de tránsito.

Por su parte, el senador Antonio Martín del Campo (PAN) señaló que “los senadores suplentes no gozan de fuero constitucional en casos como éste”, exigiendo que Chávez García enfrente las consecuencias legales. Añadió que “el fuero no puede seguir siendo sinónimo de impunidad”.

Disculpas públicas y reconocimiento del error

Este martes, la senadora suplente emitió un mensaje en un video para disculparse públicamente:

“Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento (...) Reitero mis disculpas y me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona”.

Por otro lado, defendió a la senadora titular: “Quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos (...) Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo”.