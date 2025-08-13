Onda tropical 21 intensificará las lluvias en más de 25 estados del país

Las lluvias en México no ceden y, en los próximos días, se intensificarán debido a la onda tropical número 21, que provocará precipitaciones en gran parte del territorio nacional durante el resto de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este martes 12 de agosto que la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, dos ondas tropicales y dos vaguadas en altura mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste del país con posible caída de granizo.

Onda tropical 21 estará acompañada de otros fenómenos esta semana

Las autoridades advirtieron que las lluvias pronosticadas podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomiendan extremar precauciones y estar atentos a los avisos oficiales.

La onda tropical número 21, que ya se ubica sobre el sur de Oaxaca, provocará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, Guerrero y Estado de México; y fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California y Baja California Sur.

Este fenómeno interactuará con una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, lo que reforzará las precipitaciones en gran parte del país.