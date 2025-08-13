¿Otra muerte en Villas Patriotismo? Hombre muere tras resbalar dentro de motel de CDMX

En medio de la polémica y los casos anteriores, la muerte de un hombre en Villas Patriotismo vuelve a poner en alerta a las autoridades.

El periodista Carlos Jiménez informó, a través de su cuenta personal de X, sobre el fallecimiento de un hombre dentro de una habitación del Motel Villas Patriotismo, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El caso generó polémica en redes sociales. Además de adjuntar una fotografía del individuo que perdió la vida debido a una supuesta caída, el caso se suma a una serie de incidentes que han ocurrido en el mismo establecimiento, además de una muerte y una detención en 2023.

Hombre muere dentro de un motel en CDMX

Según la información proporcionada por el periodista, el hombre en cuestión fue identificado como Rodrigo “B”, quien contrató a una acompañante de nombre Vianey durante la noche del pasado lunes 11 de agosto. Sin embargo, al salir de la regadera, resbaló y sufrió un golpe en la cabeza de gravedad para después perder la vida.

“Muerte en Villas Patriotismo. Ahí quedó sin vida este hombre en el piso de la habitación del motel de Alcaldía Miguel Hidalgo“, comunicó el periodista Carlos Jiménez. Detalló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra en investigaciones sobre el suceso.

Publicación en X del periodista Carlos Jiménez

En la publicación de X se agregó la fotografía del suceso, donde se observa el cuerpo sin vida sobre el suelo, a unos metros de la regadera. Los internautas expresaron su conmoción entre los comentarios de la noticia, no sólo por este evento, sino también en la repetición de este tipo de casos que han ocurrido en Villas Patriotismo.

Por ejemplo, en febrero de 2023 se tuvo conocimiento de un grupo de mujeres, denominadas posteriormente como “Las Goteras” que intoxicaron a tres hombres para robarles sus pertenencias. Uno de ellos falleció.

Semanas después, las autoridades de la CDMX informaron sobre la detención de un hombre relacionado a grupo de “Las Goteras”, tras la investigación de su modus operandi.