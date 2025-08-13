Problemas en el Metro CDMX: cierran estación tras intensas lluvias

Las lluvias en la Ciudad de México dejaron estragos e inundaciones que afectaron el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro luego de que se informara que la estación Hangares de la Línea 5 no está dando servicio debido a las inundaciones.
“Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, informó el Metro.
Problemas en el Metro CDMX:
Línea 1: Trenes saturados, y estaciones repletas de usuarios que reportan retrasos en la línea.
- Tiempo de espera de 7 minutos
- Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez.
Línea 2: Se registra alta demanda de pasajeros aunque no hay reportes de averías que afecten el servicio
- Tiempo de espera de 7 minutos
- La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.
Línea 3: Retrasos en la salida de trenes, sin que se registren averías. Alta demanda
- Tiempo de espera de 7-8 minutos
- Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata.
Línea 4: No hay reportes de averías, pero hay alta afluencia de pasajeros
- Tiempo de espera de 6 minutos
Línea 5: Problemas en la salida de trenes, además de que hay alta demanda en Pantitlán.
- Tiempo de espera de 8 minutos
- Estación Hangares sin servicio
Línea 6: Alta demanda, y lento avance de trenes.
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea 7: Máxima demanda de pasajeros, trenes saturados y con detenciones entre estaciones. Busca alternativas
- Tiempo de espera de 7-8 minutos.
Línea 8: Estaciones saturadas, pero sin averías.
- Tiempo de espera 7 minutos
Línea 9: Avance fluido, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Puebla, y Chabacano
- Tiempo de espera de 7 minutos.
Línea 12: Buen avance de trenes y sin reportes de averías
- Tiempo de espera de 7 minutos
Línea A: Servicio lento, pero sin averías. Todas las estaciones están abiertas
- Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates
- Tiempo de espera de 8 minutos
Línea B: Buen avance de trenes y sin reportes de averías.
- Tiempo de espera de 7 minutos