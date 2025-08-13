Problemas en el Metro CDMX: cierran estación tras intensas lluvias

Las lluvias en la Ciudad de México dejaron estragos e inundaciones que afectaron el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro luego de que se informara que la estación Hangares de la Línea 5 no está dando servicio debido a las inundaciones.

“Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, informó el Metro.

Problemas en el Metro CDMX:

Línea 1: Trenes saturados, y estaciones repletas de usuarios que reportan retrasos en la línea.

Tiempo de espera de 7 minutos

Alta demanda en Pantitlán, Balderas, Candelaria, Gómez Farías, Pino Suárez.

Línea 2: Se registra alta demanda de pasajeros aunque no hay reportes de averías que afecten el servicio

Tiempo de espera de 7 minutos

La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta.

Línea 3: Retrasos en la salida de trenes, sin que se registren averías. Alta demanda

Tiempo de espera de 7-8 minutos

Estaciones con alta demanda: Hidalgo, Indios Verdes, Balderas, Zapata.

Línea 4: No hay reportes de averías, pero hay alta afluencia de pasajeros

Tiempo de espera de 6 minutos

Línea 5: Problemas en la salida de trenes, además de que hay alta demanda en Pantitlán.

Tiempo de espera de 8 minutos

Estación Hangares sin servicio

Línea 6: Alta demanda, y lento avance de trenes.

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea 7: Máxima demanda de pasajeros, trenes saturados y con detenciones entre estaciones. Busca alternativas

Tiempo de espera de 7-8 minutos.

Línea 8: Estaciones saturadas, pero sin averías.

Tiempo de espera 7 minutos

Línea 9: Avance fluido, pero saturación de pasajeros en Pantitlán, Puebla, y Chabacano

Tiempo de espera de 7 minutos.

Línea 12: Buen avance de trenes y sin reportes de averías

Tiempo de espera de 7 minutos

Línea A: Servicio lento, pero sin averías. Todas las estaciones están abiertas

Saturación en La Paz, Acatitla, Pantitlán y Tepalcates

Tiempo de espera de 8 minutos

Línea B: Buen avance de trenes y sin reportes de averías.