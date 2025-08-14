¿Apocalipsis zombie? Aparición de conejos con “tentáculos” en la cabeza genera preocupación

La repentina aparición de conejos con lo que parecen ser “tentáculos” saliendo de su cabeza encendió las alarmas de los habitantes de Colorado en Estados Unidos, pues hubo quienes le atribuyeron esto a un presunto virus zombie que incluso podría terminar con la humanidad, despertando un sinfín de teorías conspirativas al respecto.

En diferentes redes sociales, comenzaron a circular imágenes de conejos afectados por un virus que trae como consecuencia el crecimiento de protuberancias en su cabeza y cuello. Los avistamientos tuvieron lugar en Colorado, uno de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos.

Usuarios de redes sociales comenzaron a formular teorías al respecto, por lo que el internet se plagó de comentarios como: “Es aterrador, pobres conejos”, “¿Es como en ‘The last of us’?”, “Se confirma el fin de los tiempos”, “No estaban los conejos mutantes en mi carta de bingo de este año”, “Qué Dios nos ayude”, “Se ve como algún experimento enfermo del Dr. Fauci” y “No es un virus, son entidades del lado oscuro que están tomando posesión de los animales para sobrevivir”.

¿Cuál es el virus que afecta a estos conejos?

La realidad es que en caso de que la humanidad se enfrente a un apocalipsis zombie, estos conejos no serán los responsables, ya que esta enfermedad ni siquiera se contagia a seres humanos, a mascotas o a otros animales, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de no tocar a los conejos infectados.

De esta manera se explicó que lo que sale de la cabeza y cuello de los conejos no son tentáculos, sino tumores y protuberancias que se originan a raíz de un virus que se transmite por medio de insectos que anteriormente picaron a otros conejos. Esta enfermedad lleva el nombre de Virus del Papiloma de Shope y no es una condición agresiva para los seres humanos.