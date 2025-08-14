¿EE. UU. impone presencia en México? Dron militar estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

La imagen del presunto sobrevuelo, detectada en Flightradar24, se suma a recientes operativos binacionales y traslados de narcotraficantes a EE. UU.

En los últimos días, se fortaleció la presencia de Estados Unidos en materia de seguridad y en su relación con México. Ahora, durante la mañana de este miércoles 13 de agosto, en redes sociales se mostró información sobre un supuesto vuelo de una aeronave militar estadounidense sobre el territorio mexicano.

A pesar de las aclaraciones de las autoridades mexicanas, se cuestiona la presencia militar del país vecino no sólo en el presunto sobrevuelo, sino también en sus últimos movimientos binacionales, como el reciente traslado de 26 narcotraficantes.

Dron militar de EE. UU. en México

En redes sociales circuló la imagen con información proveniente de la página Flightradar24, donde arroja datos de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que despegó de Texas, sobrevolando el Valle de Bravo.

“Son drones o aviones no tripulados (...) vuelan en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos”, mencionó Omar García Harfuch en una conferencia de prensa reciente.

Algunos especialistas señalan que la supuesta intervención se realizó para cazar a Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Nueva Familia Michoacana.

Operaciones con ayuda del FBI y capos extraditados

En la tarde del martes 12 de agosto, autoridades mexicanas detuvieron a 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes. La acción se realizó con técnicas tácticas adquiridas gracias a entrenamientos binacionales del INL y el FBI, diseñadas para neutralizar objetivos armados con alto poder de fuego.

En el mismo día, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad informaron que 26 sicarios fueron trasladados a Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

En tribunales estadounidenses enfrentarán cargos por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos violentos. Entre los arrestados destaca Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios y uno de los criminales más buscados de México.