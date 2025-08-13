“El Flaquito” del Cártel de Tijuana y “El Cuini” del CJNG, entre 26 capos enviados a EE. UU.

Durante la tarde de este martes 12 de agosto, la Fiscalía General de la República de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que 26 sicarios fueron trasladados a los Estados Unidos debido a sus nexos con las organizaciones criminales.

Aunque todavía no se tiene la lista oficial, se mencionan algunos nombres en las redes sociales, lo cual recuerda el primer traslado de capos que se realizó entre ambos países.

¿Quiénes están entre los 26 extraditados a Estados Unidos?

Entre los nombres más sonados se encuentra Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, fue líder del Cártel de los Arellano Félix, organización que dominó el narcotráfico en Tijuana durante los 90 y 2000. Detenido en 2019, enfrentó múltiples cargos por tráfico de drogas y violencia.

Por otro lado, también se menciona a Abigail González Valencia, “El Cuini”, operador financiero del CJNG, fue capturado en 2015. Era responsable de lavar dinero y financiar operaciones del cártel más poderoso de México. Su extradición representa un golpe directo a la estructura económica del CJNG y la persecución de cargos federales estadounidenses por narcotráfico y delitos financieros.

¿Extradición o expulsión de 26 capos?

Sin embargo, mientra más se divulga la noticia a nivel nacional e internacional de comunicación, sorprende que medios norteamericanos utilicen el término “expulsión”, realizada por el Gobierno mexicano, para definir el traslado de los 26 narcotraficantes.

Agencias de noticias estadounidenses como AP y The Washington Post mencionan que el estado Mexicano expulsó a este grupo de capos debido a los últimos acuerdos con el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que el pasado 27 de febrero de 2025, la Fiscalía General de la República confirmó la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos líderes de los Zetas, Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes, en un histórico esfuerzo conjunto contra el crimen organizado.