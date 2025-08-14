¡Histórico! México reduce pobreza como nunca… pero hay un detalle que preocupa

La pobreza extrema bajó a 5.3% de la población, pero todavía hay 18.8 millones que no tienen una alimentación nutritiva y de calidad.

La pobreza en México registró su mayor caída en décadas: 8.3 millones de personas abandonaron esta condición y alcanzaron un nivel de bienestar económico, durante los últimos dos años, informó el Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) reportó que entre 2022 y 2024 la pobreza multidimensional bajó de 36.3% a 29.6% de la población, cifra que representa su nivel más bajo desde 2016.

Con tal recorte, el número de personas pobres disminuyó de 46.8 a 38.5 millones, en los dos últimos años del primer sexenio de la 4T, que encabezó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, detrás de este récord todavía hay varios detalles y retos que preocupan al país, ya que un tercio de la población enfrentan carencias de ingresos, alimentación, vivienda, seguridad social, educación y salud.