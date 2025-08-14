Muere la “Barbie-narco chilena” junto a sus dos hijos en violento accidente de tránsito

La reconocida “Barbie-narco chilena” (Karen Soto) de Frutillar, perdió la vida en un severo accidente automovilístico en la carretera que une la comuna con Tegualda, en Fresia, el martes por la mañana. Dos de sus hijos, de 4 y 18 años, también fallecieron tras sufrir graves heridas y fueron llevados a hospitales en las cercanías.

El subcomisario de Carabineros en Frutillar, teniente Iván Tiznado, informó que el niño fue trasladado en helicóptero al Hospital Base de Puerto Montt, donde se intentó estabilizar su estado de salud. A pesar de los esfuerzos médicos, “el niño falleció a eso de las 18:40 horas” y su hermano a las “22:42 horas” en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, otros dos varones, de 46 y 47 años, sufrieron múltiples traumatismos y fueron hospitalizados en el mismo lugar, donde están siendo monitoreados.

Una vida marcada por la criminalidad

La mujer, conocida como la “Barbie-narco chilena”, era integrante de una banda criminal que actuaba en Frutillar y Santiago. Esta organización fue desmontada en 2023 por el OS-7 de Carabineros.

Mientras participaba en sus actos delictivos, la mujer empleaba plataformas de redes sociales para difundir fotografías que reflejaban su modo de vida. En estas imágenes, ella aparecía junto a objetos que recordaban a la conocida muñeca y conducía un automóvil color rosa, según detalló BioBioChile.

La responsabilidad de investigar el incidente vial fue asignada a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.