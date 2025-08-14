Se abre socavón en plena Calz. Ignacio Zaragoza y se ‘traga’ pipa de agua

Un enorme socavón se abrió en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Agrícola Oriental de la Línea A del Metro, y dejó parcialmente atrapada a una pipa de agua potable.

El vehículo, perteneciente al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas) de Ixtapaluca, transportaba 10 mil litros de agua y quedó con el eje trasero izquierdo hundido en un hoyo de aproximadamente ocho metros de diámetro.

De acuerdo con los primeros reportes, el colapso del asfalto podría estar relacionado con las recientes inundaciones registradas en la Ciudad de México.

¿Fuga de agua dentro del socavón?

En imágenes difundidas por N+, se observa que al interior del hueco hay una fuga de agua que habría debilitado el subsuelo, provocando la absorción de tierra y el eventual hundimiento que afectó a la pipa.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para acordonar la zona y alertar a los automovilistas.

El conductor del vehículo resultó ileso y no requirió traslado hospitalario, según la misma fuente. Autoridades esperan el arribo de una grúa de gran capacidad para realizar las maniobras de extracción.

Tráfico intenso en la zona: esta es la alternativa a la Zaragoza

La afectación ha provocado largas filas de vehículos desde la salida de la autopista México–Puebla hasta la Calzada Ignacio Zaragoza, con especial congestión en el tramo cercano al Metro Agrícola Oriental. Tras pasar el punto del incidente, la circulación mejora en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según Ovial SSCCDMX, oficiales de tránsito realizan trabajos para retirar la unidad afectada y recomendaron como alternativa vial la Avenida Texcoco.