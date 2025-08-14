Video muestra el momento del secuestro de Harold Aroca, menor hallado muerto y torturado en Bogotá

La ciudad de Bogotá está en shock debido al suceso que involucra a Harold Aroca, un joven de 16 años que vivía en el barrio Los Laches. Este adolescente fue secuestrado, torturado y asesinado. Un video que registra el instante en el que fue obligado a irse ha sido esencial para la investigación que están realizando las autoridades.

La última ocasión en la que Harold fue visto ocurrió el 5 de agosto, mientras estaba en unas canchas de microfútbol de su barrio. Portaba una chaqueta y saco rojos, vestimenta de fútbol, zapatillas deportivas blancas con azul y calcetines negros con detalles amarillos. Los videos capturaron a varias personas forzándolo a irse de ese lugar, poco antes de que se perdiera su pista.

Madre de Harold Aroca halló el cuerpo tras cuatro días de búsqueda

La madre, sumida en un estado de intensa desesperación, notificó de inmediato a la Policía y a otras organizaciones sobre la desaparición, aunque sostiene que no recibió el apoyo necesario a tiempo. Junto con su familia y vecinos, llevó a cabo una búsqueda constante durante cuatro días. Finalmente, el 10 de agosto, fue ella quien descubrió el cuerpo sin vida en un área cubierta de bosque cerca de Los Laches.

Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba claras señales de violencia y posibles indicios de tortura, que habrían ocurrido poco antes del asesinato. En uno de sus bolsillos, los investigadores encontraron una nota que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, lo que podría ofrecer claves importantes sobre el móvil del crimen y los posibles responsables.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y propuso varias teorías. Una de ellas sugiere que el crimen podría estar relacionado con una venganza entre bandas implicadas en el tráfico de drogas a pequeña escala, utilizando presuntamente al menor en la situación. Sin embargo, la madre del joven rechaza contundentemente esta versión y sostiene que todo podría estar vinculado a declaraciones que Harold hizo en el colegio, indicando que conocía quién sería el autor de un asesinato.

Mientras Harold estaba ausente, su familia fue contactada a través de mensajes enviados desde su teléfono móvil. Incluyendo una llamada en la que una voz desconocida informó que “se lo habían llevado por un inconveniente”. La triangulación de la última señal del teléfono indicó una zona controlada por grupos armados, donde se produjo un enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Aparte de eso, recibieron un inquietante mensaje en redes sociales que les recomendó investigar en una zona forestal. Ahí fue donde localizaron el cuerpo del joven. El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, declaró que una unidad especializada está a cargo de la investigación y que en este momento se están revisando las grabaciones de las cámaras, los testimonios y la evidencia forense para encontrar a los responsables.

La madre de Harold pide fervientemente que se haga justicia y que el crimen no quede impune: “Si no hicieron nada para salvarlo con vida, al menos que actúen ahora para que paguen quienes lo mataron”, declaró mientras las lágrimas corrían por su rostro.

El caso de Harold Aroca ha generado un profundo malestar y ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en las áreas más pobres de Bogotá, donde persisten la violencia y las acciones de grupos delictivos, costando la vida de jóvenes.