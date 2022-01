Alberto Vázquez se casa con joven de 37 años y quiere vender exclusiva de su boda religiosa

DE ABANDONOS LABORALES, VENTA DE BODAS, CAMBIOS DE CONDUCTORES, PRÓXIMAS PELEAS DE GLORIAS DEL BOXEO, NUEVOS ROMANCES Y ÉXITOS RADIOFÓNICOS ESTA HECHA ESTA COLUMNA.

CALIBRE 50 SE QUEDA SIN COMPOSITOR, VOCALISTA Y ACORDEONISTA

Edén Muñoz, quien es el elemento de mayor talento en la agrupación Calibre 50, después de 11 años en el grupo ha decidido iniciar carrera como solista y acaba de firmar con Lizos Music, empresa de Sergio Lizárraga, quien es también el dueño de La Banda Ms y que por cierto celebró este pasado sábado 25 años de casado y celebró con una meta fiesta en Mazatlán, Sinaloa.

Ya empiezan a planear audiciones para los músicos que conformarán la banda norteña de Edén, mismos que por fecha empezarán a cobrar más de un millón de pesos y quienes en el mes de marzo entrarán al estudio de grabación para la primer producción a cargo de Sergio Lizárraga quien, a diferencia del dueño de Calibre 50 ( Chuy Tirado), sí se quiso asociar con Muñoz e iniciar proyecto musical en conjunto. Todo esto será anunciado los próximos días en una conferencia de prensa que mi amiga y colega, Sara Eva Pérez, directora de Prensa y Medios de Lizos Música, organizará para hacer el anuncio oficial.

ANDRÉS GARCIA CELEBRARÁ 22 AÑOS DE CASADO CON AUTOTERAPIAS

Hablé con el temperamental Andrés García y me contó que este jueves 20 de enero cumple 22 años de casado con Margarita y planea celebrarlo con una comida y un reducido grupo de personas, entre los que piensa puede estar uno de sus hijos y el hijo de su esposa y tal vez una pareja de amigos, porque están conscientes del riesgo que hay de contagio de Covid. También me contó que su esposa es quien le ha recomendado acudir a psiquiatras y psicólogos para mejorar su temperamento, pues acepta que hace caso de dichos y mentiras de personas o medios de comunicación que, al ya no haber figuras de su tamaño, como María Félix, Mauricio Garcés o Vicente Fernández, hablan de él puras mentiras y es lo que provoca estallar en contra de esas personas. Así que ha decidido leer más de lo que habitualmente lee para realizarse autoterapias; y aunque se califica como un tipo de buena voluntad, acepta ser intolerante a los pen...

EL CANAL BANDAMAX ESTRENARÁ PROGRAMACIÓN EL 14 DE FEBRERO

Buenos días Bandamax cambiará de horario y de nombre: ahora será Buenas tardes Bandamax y en breve darán a conocer los cambios de talento, pues me dicen que hay conductoras que no logran empatía con el público al no estar informadas y desconocer el género regional mexicano. Por las mañanas seguirá la programación de videos musicales con cápsulas informativas, dado el lugar preponderante que tiene el género, no solo en México, también en Estados Unidos y América latina, en donde el canal es el más visto en la televisión restringida. LA KEBUENA DA PELEA A LAS MEJORES ESTACIONES DE RADIO”El Zorro”, cuyo nombre de pila es Juan Carlos Chiñas, llegó como programador de La Ke Buena Monterrey, el 1 de junio y tomó la dirección de la estación un mes después (1 de julio), fecha en la que esa estación se encontraba en el lugar número 22 y en este mes de enero ha logrado posicionarla en el número 11; y de estar en los últimos puestos en el rango segmentado (regional mexicano) ha logrado llevarla al quinto lugar, que deja claro que la decisión del director de la marca, Daniel López “El Pollo”, ha dado frutos. “El Zorro” también está al aire a las 11 de la mañana con el programa Los Wercos.

ALBERTO VÁZQUEZ PONE A LA VENTA SU BODA

Elisabet Ranea, actual esposa por lo civil (14 de diciembre 2021) del famoso cantante Alberto Vázquez, ha pedido a su marido llegar al altar con él; razón por la que el próximo 14 de febrero, en una ceremonia religiosa en su rancho de Torreón, bendecirán su relación. Se espera la llegada de familiares de la novia desde la mismísima Madre Patria, donde Elisabet nació hace 37 primaveras. Este evento está a la venta y así lo han hecho saber varios medios de comunicación quienes por la pandemia no pueden comprar la exclusiva y a falta de billetes, han declinado la oferta de Alberto Vázquez. En el mes de marzo Alberto convocará a una conferencia de prensa para anunciar, vía zoom, su Gira del Adiós, que planea que dure más de un año porque piensan hacerla en México, Estados Unidos y algunas plazas de América del sur.

EL CANELO, MÁRQUEZ, DE LA HOYA, J.C. CHÁVEZ Y PACQUIAO SE SUBIRÁN AL RING EN HOMENAJE A NACHO BERISTÁIN Mayo será el mes en el que la Plaza de Toros México se vista de gala para recibir un espectáculo fuera de serie, que reunirá a la plana mayor del boxeo mundial para homenajear a Ignacio Nacho Beristáin, un entrenador que ha hecho historia y es Miembro del Salón de la Fama del Boxeo y considerado uno de los más grandes entrenadores de la historia de ese deporte. El espectáculo lo darían Juan Manuel Márquez y Marco Barrera, que al igual que De la Hoya y Mijangos, darían una función de box de exhibición en peleas de 4 rounds, con la presencia de colegas como El Canelo Álvarez, Julio César Chávez, Gilberto Román y Daniel Zaragoza. Esta será la primera función especial, habrá una segunda en el mes de julio, en Las Vegas, en donde están por invitar a Many Pacquiao, Mike Tyson y actores de la talla de Sylvester Stallone.

NINEL CONDE RECIBE AÑO NUEVO EN ALTAMAR Y CON NUEVO ACOMPAÑANTEEl Bombón Asesino recibió el 2022 en el crucero Symphonie of the Seas, que actualmente es el más grande del mundo, en compañía de un joven de 30 años aproximadamente, que me dicen no tenía pinta de ser su maquillista, asistente o amigo; muy al contrario, me comentan que estaban, si bien no besándose frente a la gente, sí daban a entender que en la cabina que compartieron no solo dormían juntos. Y es que al parecer el chamaco guapetón ya está sustituyendo a Larry Ramos, quien es prófugo de la justicia. También me cuentan que de forma ridícula, la curvilínea a toda costa llamaba la atención, pues en una de las paradas del crucero en Bahamas, en lugar de llevar toalla, lucía una chamarra roja de cuero que desentonaba con el clima. Pero bueno, la querida Ninel antes muerta, que sencilla.Me despido y termino esta columna, enviando mi más sentido pésame al amigo Martin López y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Reynaldo López Cisneros. Q.E.P.D