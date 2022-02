Menores de NL regresan a las aulas el lunes 14 de febrero, anticipa el gobernador Samuel García

A partir de este próximo lunes 14 de febrero, los alumnos de Nuevo León regresarán a clases presenciales de forma obligatoria, anticipó el gobernador Samuel García.

Indicó que la decisión se tomó ante la baja de contagios de Covid-19.

El mandatario estatal compartió que el jueves se publicará el anuncio en el Periódico Oficial del estado tras la aprobación del Comité de Salud.

“Hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estamos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero. El día de San Valentín, ahí preparen los chocolates y las flores para maestras y maestros”, dijo el mandatario estatal.

El gobernador @samuel_garcias anuncia el regreso a clases de manera presencial y obligatorio a partir del lunes 14 de febrero debido a la baja de casos de Covid en Nuevo León. pic.twitter.com/zzIVFNj3ir — César Cepeda (@cesarmty) February 8, 2022

Indicó que la decisión se tomó ante la reducción en número de casos nuevos de Covid-19, con cifras que nos se veían desde diciembre del año pasado.

“Yo me veo obligado a pedir que se preparen alcaldes, he hablado con la mayoría; maestros, autoridades federales, pero sobre todo a los papás. El lunes 14 de febrero debemos regresar al esquema original”, agregó.

Mencionó que es muy importante la reactivación académica de los menores.

“Y estos números tienen que ser aprobados mañana por el Comité de Salud para que nos permitan ya con toda claridad, el jueves decir públicamente y oficialmente que Nuevo León regresa al esquema oficial de clases”, dijo.

Subrayó que por eso era importante que en enero el esquema fuera híbrido y voluntario para no tener las escuelas cerradas y que estuvieran en condiciones de un regreso.

“El haberlas tenido abiertas, hoy nos permite decirle a todo Nuevo León: prepárense porque si no hay nada extraordinario, que aparentemente todo pinta de lujo, vamos a poder, el jueves decretar y anunciar en el Diario Oficial de estado el regreso a clases”, sostuvo.

El mandatario estatal reportó que los planteles educativos están listos para recibir a los menores.

“Insisto que nos ayudo mucho que no hubieran cerrado porque en cuestión de semanas te las vandalizan o te cortan los servicios”, expuso.

Señaló que el retorno a clases ahora sí es obligatorio y Nuevo León pondrá la muestra a nivel nacional.

“Habrá sanción si no van, pues no, la ley no contempla sanciones”, comentó.

Sin embargo, agregó, que es muy importante reincorporarse a las labores en el salón de clases.

“Regresamos al esquema original, depende del sistema de salud, muy probablemente con estos números, el jueves lo publicamos; y padre de familia que por algún motivo especial: frío, comorbilidad o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea no les va a pasar nada, pero eso no impide que Nuevo León de el paso, como siempre, primero en poner el ejemplo a nivel nacional”, puntualizó.

