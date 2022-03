“El Bronco ejerció violencia política contra mí y engañó a todo NL”, reitera Patricia Aguirre

Patricia Aguirre, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, cargo que ocupó de 2012 a 2014 en el gobierno del priista Rodrigo Medina de la Mora, se refirió a la detención del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, para recordar que ella sufrió violencia política por quien llegó al ejecutivo local sin el respaldo de un partido político.

Por medio de sus redes sociales manifestó que el ex gobernador, quien es más conocido por su apodo de “El Bronco”, es el enemigo número uno de la entidad.

“Sobre la detención del BRONCO puedo decir, que en la cárcel está el enemigo número uno de NL, el más mentiroso, cobarde, el que fabricó historias, el que ejerció violencia política contra muchos, entre ellos yo, pero sobre todo él que engañó realmente al pueblo de NL”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre la detención del BRONCO puedo decir, que en la cárcel está el enemigo número uno de NL, él más mentiroso, cobarde, él que fabricó historias, él que ejerció violencia política contra muchos entre ellos yo, pero sobre todo él que engañó realmente al pueblo de NL. — Patricia Aguirre  (@pattyaguirre) March 16, 2022

La ex funcionaria, quien fue acusada de ejercicio indebido de funciones, añadió que las calumnias de las que fue víctima fueron echadas abajo y confió en que se haga justicia en el tema de posibles delitos electorales cometidos por “El Bronco”.

“Fui víctima de sus calumnias e inventos por una lucha de poder, no le importó pisotear a nadie. Y ahora las cosas se van poniendo en su lugar. Creo en la justicia y que en esta vida todo se paga”.

Fue en septiembre del año pasado narró cómo inició su lucha para que más mujeres tuvieran acceso a igualdad de oportunidades de trabajo, incluso fue presidenta de la sección de mujeres de su partido en el momento en que se ponían en marcha las reformas para la paridad de género.

“Yo he sido violentada políticamente, he sido blanco de luchas de terceros y de la venganza de los hombres, pero he sido prudente para encontrar el tiempo correcto y en su momento haré las acciones conducentes, pero también he sido echada para adelante y creativa para no estancarme y seguir con mi vida y seguir teniendo éxitos”, así se expresó en sus redes sociales.