Secretarios del Bronco están bajo la lupa ¿quiénes serán investigados?

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” podría no ser el único ex funcionario de la administración anterior preso en un penal, ya que el actual mandatario, Samuel García, dijo que se integran carpetas que involucran a Manuel González, ex secretario general de Gobierno; Manuel Vital, ex titular de Desarrollo Sustentable y el ex titular de Salud, Manuel de la O, así como la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz.

También te puede interesar: Fiscalía de Nuevo León halla “un dineral” en una de las cajas fuertes de “El Bronco”

En rueda de prensa, el emecista compartió que incluso, algunos ex secretarios y proveedores están pidiendo ser testigos protegidos en contra de estos ex personajes.

“Les decía el sábado que está es la punta del iceberg y sobre todo les decía que nos dolía mucho que estos sinvergüenzas hallan robado en todo sobre todo en áreas sensibles. ¿Qué ser humanos se le ocurre robar en pruebas Covid, en época de muertes por el bicho, a qué ser humano se le ocurre robar con escuelas pre fabricadas y dejarlas sin servicios”, señaló

[ Monterrey se llenó de Entrenadores Pokémon con el Pokémon GO Tour: Live 2022 ]

Mencionó que también han detectado casos de irregularidades en el DIF.

“Por supuesto que van a estar viendo mucho más carpetas. Cuándo decimos que Nuevo León es incorruptible, es por un lado que el nuevo gobierno no va a cometer ni un solo acto de corrupción, pero también y que la gente lo crea en serio. Es castigar a los que robaron”, aseguró.

Añadió que ya se empezaron a ver resultados como es el caso del ex gobernador del estado.

“Son miles de millones de pesos que el gobierno del ex gobernador se llevaron en Salud, en Educación, en el DIF, Protección Civil, Seguridad Pública”, dijo entre otros.

Mencionó que prevalecía una gran corrupción en la administración anterior y actualmente el principal responsable está tras las rejas.

“Pero me faltan muchos ex-secretarios empezando por el de Gobierno (Manuel González), que por cierto, él fue también gobernador sustituto en las “broncofirmas” y me falta el de Movilidad, el de Salud y el de Educación”, citó.

El jefe del ejecutivo estatal también se pronunció respecto a una posible libertad del Bronco, este martes, como se ha manejado.

Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.#NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas pic.twitter.com/HGLXp84HjH — Samuel García (@samuel_garcias) March 15, 2022

Precisó que las audiencias para procesos federales pueden tardar meses y en este caso no tiene porque hacerse una diferencia.

“Hoy en día esas audiencias tardan semanas o meses, las últimas que hemos visto tardan un mes y medio, pero si todo sale como debe ser ordinariamente en un mes y pico van a resolver la competencia de este primer asunto”, explicó García.

Agregó que lo que no se quiere ver es trampas o arreglos en lo oscurito.

“Ni manos negras y en cuestión de días querer sacar a alguien porque eso sería completamente irracional jurídicamente hablando”, sostuvo.

Pero lo que quiero llegar, expuso, es que vienen muchas más carpetas, vienen carpetas contra secretarios, contra proveedores que saquearon el estado de Nuevo León.

Indicó que luego usando esas facturas falsas “lavaron el dinero” y llevaron ese dinero a operadores que luego lo trasladaban a manos de secretarios.

“Ahí estamos armando todo el esquema y la cronología porque no vamos a dejar de presentar denuncias y querellas. Inclusive ya hay secretarios y proveedores que quieren ser testigos protegidos para informar quién pedía y como pedía, cómo acababa el dinero en la campaña”, puntualizó.