¡Tarifazo inminente! Habrá aumento disfrazado en las tarifas del transporte, acusa diputada Lorena de la Garza

Al señalar que falta transparencia de parte del Instituto de Movilidad, la diputada Lorena de la Garza, mencionó que traduce que se registrará un tarifazo disfrazado en los pasajes del Metro, Ecovía y rutas urbanas.

La legisladora, que forma parte de la Comisión de Tarifas del Comité Técnico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, mencionó que, al hacer los cálculos, es evidente un golpe al bolsillo, el tan conocido como tarifazo.

Precisó que las autoridades estatales en materia de transporte no quieren emplear la palabra tarifazo, aumento o ajuste, pero sólo basta echar números de los trayectos para entender que se deberá desembolsar más dinero.

“Hicimos una tabla de costos, actualmente quienes toman una sola ruta, es decir dos viajes diarios pagan 24 pesos en efectivo, con la reestructura ese mismo recorrido va a ser en más viajes, según la propia información que nos presentaron ayer, por lo menos cuatro... para hacer los mismos recorridos se tendrán que pagar $33.33 pesos diarios, no los $24 que vienen pagando ahorita” — Lorena de la Garza, diputada del PRI en el Congreso de NL

De la Garza dijo que con la reestructura del transporte, es posible que los usuarios de las rutas urbanas tengan que utilizar más viajes.

“Si tú haces la multiplicación pues sí te sale que va haber un aumento en las tarifas, lo quieran decir o no, cuando tú haces el cálculo te sale que vas a pagar más, no sé si ellos no le quieren decir “tarifazo”, ajuste, actualización, aumento, pero de que se va a pagar más se va a pagar más”, enfatizó De la Garza.

La Presidenta de la Comisión de Movilidad, Diputada @lorenadelagarza, solicitó que antes de pensar en incrementar las tarifas del transporte público, el Gobierno Estatal primero debe de resolver la crisis que atraviesan los diferentes medios de movilidad en la zona metropolitana. pic.twitter.com/tePQ9OXVAe — Diputados PRI NL (@DiputadosPRI_NL) March 17, 2022

Las sospechas de un inminente tarifazo

Señaló que en los documentos que presentó el Instituto de Movilidad no hay claridad, pues no se especifica cuánto costará la tarifa individual para las rutas de camiones o el Metro.

“(A los estudiantes) por ir a la escuela de lunes a viernes les va a costar más con las tarifas que nos están presentando ahora”, finalizó.