Una jauría de “Perros” llega, este fin de semana, al Foro Blake, en Monterrey

Intensa y con una trama que mantiene al filo del suspenso, así es la puesta en escena “Perros”, que llega este fin de semana al Foro Blake, en Monterrey.

Así es la personalidad de cinco personajes que se encuentran encerrados en un cuartel militar por el asesinato de un compañero.

La víctima de estos “perros” es “Andrés Betancur”, un joven, quien aparentemente no tiene problemas y es ejemplo de muchos; sin embargo, fue asesinado de la forma más brutal.

La historia está basada en un hecho real e inicia en un pabellón de acuartelamiento militar en una ciudad del interior del país.

Los cinco jóvenes esperan ansiosos la resolución del juez para conocer quién cometió tan atroz asesinato.

La dirección corre a cargo de Gabriel Hernández, quien logró dar en el clavo con la personalidad de cada uno de los actores para sacar adelante su personaje.

La puesta en escena permite conocer cómo el ser humano es capaz de cometer los peores actos con el propósito de acallar aquello que no quiere que salga a la luz.

“Tenía muchas ganas de hacer la obra, pero no se había concretado, llegó la pandemia y eso aunque en un principio me pudo detener, a la vez me dio el tiempo para poder trabajar en la historia, el montaje y después seleccionar a los actores”, compartió el director de la puesta de escena.

La obra se presenta este 1 y 8 de abril, en el inmueble que se localiza en la calle Ensenada 103, en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

Los actores de “Perros” son: Carlos Chacón, Lester Muza, Rodrigo Saldivar, Michael Solís y Aru Ventura. La historia es apta para adolescentes y adultos por el lenguaje y algunas situaciones que se presentan en el desarrollo de la trama.