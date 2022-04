Juez niega amparo a Manuel González, ex secretario de Gobierno del Bronco

Niegan amparo a Manuel González El ex secretario de Gobierno, Manuel González, es uno de los ex funcionarios de la administración pasada que han buscado ampararse tras la detención de Jaime Heliodoro "N" (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

El segundo de a bordo de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, el ex secretario de Gobierno, Manuel González recibió un revés luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal le negó una suspensión definitiva en contra de una posible orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el listado de acuerdos publicado por el Consejo de la Judicatura, al ex funcionario estatal se le negó el recurso.

“Se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva”, señala la resolución de acuerdo con el expediente 252/2022.

Los actos reclamados son contra una orden de aprehensión por un juez de control y la ejecución de la misma.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal está a cargo de Víctor Hugo Alejo, quien resolvió que la audiencia constitucional para discutir de fondo el juicio de amparo sea el próximo 27 de abril.

Detienen al exgobernador de Nuevo León, @JaimeRdzNL, "El Bronco", por el caso de las #BroncoFirmas. pic.twitter.com/zul4L8kd4R — Azucena Uresti (@azucenau) March 15, 2022

Manuel Florentino González Flores fue uno de las figuras más allegadas al Bronco y se le señala como uno de los funcionarios que orquestó la recolección de firmas para avalar la candidatura independiente de Rodríguez Calderón a la presidencia de la República en el 2018.

Hace unos días, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que la administración estatal iría en contra de ex funcionarios de la administración del Bronco, presuntamente, implicados en actos de corrupción. Uno de los que mencionó por su cargo fue Manuel González, ex secretario general de Gobierno, así como el de Desarrollo Sustentable (Manuel Vital); la ex secretaria de Educación (María de los Ángeles Errisúriz) y el de Salud (Manuel González).

Tras la detención de Jaime Heliodoro “N”, acusado del uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la presidencia de la República en 2018, varios de sus ex funcionarios han buscado ampararse tal es el caso de Miguel Ángel Perales, ex titular de Protección Civil; María de los Ángeles Errisúriz, Manuel Vital y hasta la propia esposa del ex mandatario Adalina Dávalos.