¿Suegra del Bronco en riesgo de ir a la cárcel?; niegan suspensión definitiva a María Teresa Martínez

La situación se complica para los allegados del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N”, internado en el Penal de Apodaca, ahora el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal negó la suspensión definitiva de amparo a su suegra, María Teresa Martínez.

La polémica “Broncosuegra” buscaba protección en contra de posibles órdenes de aprehensión, detención o citatorios; sin embargo, se declinó concederle el beneficio.

“PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva. SEGUNDO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión”, señala la síntesis del acuerdo publicado en relación al juicio 203/2022, promovido por Martínez.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

La madre de Adalina Dávalos, fue señalada durante la administración del ex mandatario del estado por dos asuntos: primero haber recibido un aumento de sueldo desproporcionado para jubilarse con una cantidad superior a la que le correspondía como empleada del área de Seguridad Pública. También por el desvío de despensas del DIF para entregarlas en su campaña a la alcaldía de Santa Catarina.

#Entérate LA #BRONCOSUEGRA SE SALIÓ CON LA SUYA, SE JUBILÓ CON JUGOSA PENSIÓN,

COMENZARON LAS INVESTIGACIONES EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN #NUEVOLEÓN POR ESTE CASO. pic.twitter.com/RcAbcXz5qa — #ComunidadAzteca (@aztecacomunidad) July 10, 2019

Martínez no es la única de los cercanos al Bronco que han promovido juicios de amparo, también están, Adalina Dávalos, esposa del ex mandatario, así como su ex secretario de Gobierno, Manuel González, el ex secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos y el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital.

Además figuran: María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación y el ex titular de Protección Civil, Miguel Ángel Perales.