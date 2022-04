Abogados del Bronco prefieren callar sobre suspensión de audiencia, programada para el viernes

Abogado Gabriel García A diferencia de otras ocasiones, el abogado del Bronco ahora no dio declaraciones (Foto: cortesía)

A diferencia de como venía haciendo en semanas previas, ahora la defensa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” prefirió no dar declaraciones luego de que ayer miércoles se dio a conocer que se suspendió la audiencia de imputación prevista para este viernes 8 de abril.

El litigante, Gabriel García salió del Penal de Apodaca de forma apurada y alegó que tenía que ir al Aeropuerto.

También te puede interesar: ¿Habrá Ley Seca el fin de semana en Nuevo León? Este domingo se celebra la consulta de revocación de mandato

“Voy al Aeropuerto”, expresó de forma tajante.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

Ayer trascendió que el agente del Ministerio Público encargado del caso notificó al Poder Judicial que no era factible realizar la audiencia por la acusación de abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte Ecovía.

Junto con el ex mandatario del estado también son señalados: Roberto Russildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, ex titular de la Agencia Estatal de Transporte y Manuel González Fernández, director de Metrorrey.

▶ Continúa la audiencia inicial del ex gobernador de #NuevoLeón Jaime Rodríguez ‘El Bronco’.



Uno de sus abogados se encuentra de manera presencial en esta audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada.#TelediarioNocturno ⭐ con @Arq_Benavides y @sandragonzalezc pic.twitter.com/tixRNxlc1A — @telediariomty (@telediariomty) March 17, 2022

La audiencia de imputación había sido programada para este viernes a las 14:00 horas; sin embargo, ahora se desconoce la fecha de su celebración.

El Bronco tiene pendiente otra audiencia con un juez federal por la acusación de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la presidencia en 2018. El juzgador apenas determinará si es su competencia tomar este caso.

El ex gobernador de Nuevo León permanece recluido en el Penal de Apodaca desde el pasado 15 de marzo