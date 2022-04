¡Se complica su situación! El Bronco es vinculado a proceso por abuso de autoridad por la requisa de Ecovía

Un juez estatal vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” por presunto abuso de autoridad por la requisa de Ecovía.

También te puede interesar: En 30 días desaparecen 15 mujeres en Nuevo León; demandan declarar “Alerta Máxima”

La audiencia de vinculación se registró este lunes y tiene pendiente otra por el delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la presidencia de la República en 2018.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

La defensa del Bronco pidió la suspensión de la audiencia por malestar de su cliente; sin embargo, le fue negado.

En cambio, la audiencia siguió y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción solicitaron su vinculación ya que consideraron que él dio la orden directa para la requisa de Ecovía.

Los abogados de don Jaime Rodríguez Calderón, hacemos del conocimiento de la opinión pública los hechos y las artimañas ilegales que hoy mantienen al ex gobernador en prisión preventiva. pic.twitter.com/5YD4o6OJz2 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 10, 2022

El juez Eduardo Hoyuelos Orozco será el encargado también de determinar las medidas cautelares para el ex gobernador del estado, es decir, para saber si sigue el proceso en libertad o prisión.

De acuerdo con lo que trascendió, el ex jefe del ejecutivo estatal no emitió una declaración del caso argumentando que no conocía la carpeta de investigación.

Solicitó al juzgador que le diera la oportunidad de enterarse de que se le acusa.

La audiencia se realizó de manera virtual y privada a petición de la propia defensa del Bronco, quien se convirtió en el primer gobernador independiente del país venciendo en Nuevo León el bipartidismo PRI-PAN.

La audiencia del Bronco se realizó por espacio de 11 horas con varios recesos.