Colectivos Feministas convocan marcha tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar

Luego de darse a conocer el hallazgo del cadáver de Debanhi Escobar, Colectivos Feministas convocaron una movilización este viernes 22 de abril.

Colectivas Feministas de Nuevo León convocaron a una movilización, la cual se llevará a cabo a las 17:00 horas partiendo desde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Marcha Feminista

A primera hora de la madrugada de este viernes, Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, la joven de 18 años que se encontraba desaparecida el pasado 9 de abril, confirmó a medios que identificó el cuerpo rescatado de la cisterna del Motel Castilla por la ropa que su hija portaba el día que desapareció al salir de una reunión con sus amigas.

Más información: Confirman hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en cisterna de motel

“Mi hija está muerta, no se que hacer, estoy devastado, me equivoqué por haber confiado en la Fiscalía, porque me decían que estaban investigando y no tenían nada”, dijo con voz entrecortada el papá de Debanhi.

Cabe recordar que ayer por la tarde, los cuerpos de seguridad del estado de Nuevo León se movilizaron en el mismo perímetro en el que se vio por ultima vez a la joven de 18 años de edad, es decir, en las cercanías al motel.

