Confirman hallazgo de Debanhi en cisterna de motel; fiscalía sin anuncio oficial

Mientras estaba la búsqueda de Debanhi encontraron 5 cuerpos más antes que el de ella.

¿Ahora vienes y me dices que murió por accidente? No me jodas, no fue un accidente.

Descansa en paz 🕊️ tu familia siempre te buscó, nunca se rindieron.#justiciaparadebanhi #NiUnaMas