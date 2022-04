“No nos vamos a esconder”, dice Samuel García ante caso de Debanhi

Al acudir a la capilla de velación de Debanhi Escobar, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que darán la cara ante la ciudadanía por la muerte de la joven.

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acudió a la capilla de velación donde se encuentra el cuerpo de Debanhi Escobar, la joven de 18 años cuya desaparición en el municipio de Escobedo sacudió a toda la nación.

García Sepúlveda, de la mano de su esposa Mariana Rodríguez, acudió a la capilla para dar su pésame a la familia de Debanhi Escobar, a quienes estuvo acompañando en diferentes periodos del día.

Al retirarse el mandatario estatal de la capilla dijo ante medios de comunicación que dará la cara a la ciudadanía por el caso, al estarse dirigiendo simultáneamente al palacio de gobierno una manifestación de mujeres que exigen justicia por las mujeres desaparecidas en la entidad.

“Vamos al palacio, vamos a dar la cara, sé que va para allá un contingente, queremos decirles que estamos haciendo todo, moviendo mar y tierra en lo que le compete al gobierno del estado en estos casos.

“No nos vamos a esconder, vamos a dar la cara, a seguir trabajando con ellos y seguir al pendiente de la familia de Debanhi. Es un caso que tenemos que sacar adelante”, señaló.

Posteriormente envío un mensaje a la Fiscalía, exhortándoles a transparentar los avances que tienen sobre la investigación, con el fin de resolver las dudas que han surgido entre la familia, autoridades y ciudadanía respecto al controvertido caso.

“Yo lo que quiero externar es pedir a la Fiscalía que si tiene esa evidencia la haga pública porque hay muchas dudas desde hace una semana, ayer, hoy en toda la ciudadanía.

“Hoy estuvimos una hora platicando con el papá los detalles del caso y él nos señala que vio videos, que vio fotos, habló de la quinta, habló del Didi, del chofer del Didi y dice ‘no es posible que ahí están en la carpeta’ y el no los puede tener. Yo soy el gobernador del estado y no conozco la mendiga carpeta. Quiero saber qué pasó, quiero saber cómo ayudo, entonces con total prudencia pedirle a la fiscalía que dé a conocer qué pasó”, detalló Garcia Sepúlveda.