Oscar Collazo irá contra quienes lo relacionan con muerte de Debanhi Escobar

Con la muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León, comenzaron a difundirse varias teorías sobre el caso, en una de ellas se acusó al abogado Oscar Collazo de estar relacionado con el deceso de la joven, además de supuestamente contar con la protección del gobernador Samuel García, con quien tiene una fotografía en sus redes sociales.

Por lo que el abogado dijo que actuará por la vía legal en contra de todas las personas que lo relacionan con la muerte de Debanhi.

En redes sociales y algunos medios de comunicación comenzó a circular le versión de que Oscar Collazo y Gustavo Soto, apodado “El Jaguar”, son los responsables de la muerte de Debanhi; sin embargo, un joven de nombre Gustavo Soto Miranda publicó un video en que asegura que a él no lo apodan así y que no tiene ninguna relación con ese caso.

“Han tomado una foto de mi cuenta de Facebook y han tenido los suficientes para acusarme directamente a mí. De ser un espectador, cómo todos ustedes, a la fuerza me hicieron participar cómo homicida”, escribió el expresidente nacional de Abogados.Mx en sus redes sociales.

El día de hoy me hicieron llegar estos post que comenzaron a circular. Ya no involucran a las amigas de Debahni, al... Posted by Oscar Collazo on Sunday, May 1, 2022

También dijo que a él no lo pueden responsabilizar sobre el estilo y condiciones de vida de Debanhi Escobar, como tampoco por el incremento de los delitos en la entidad.

En sus redes sociales también manifestó que actualmente defiende a varias mujeres que han sido víctimas de violencia de género, así como de delitos sexuales, una de ellas que fue drogada en una fiesta que se llevó a cabo en una quinta, en donde al parecer sus amigas fueron quienes alteraron su bebida para que pediera la conciencia.

Info 7 destacó que el abogado hace unos días se pronunció sobre el caso, esto por su parentesco con Edén Collazo, dueño de ALCOSA, empresa a la que Escobar acudió luego de bajarse del taxi por aplicación, pero ahora también han querido involucrar a su padre.

“En realidad no me afecta, no me fastidia, soy paciente, pero jamás pierdo. Hoy integraron a mi papá en todo esto. Un hombre que solo se dedica a trabajar, a crecer y no se mete absolutamente con nadie. La verdad solo quieren molestar. Ésta gente que se aprovecha de la estupidez de muchos en realidad me sigue teniendo sin cuidado”, escribió.

Y añadió “Me viene a la mente que es una persona dolida, una persona que alguna vez la embargué y que todavía le duele o alguna persona que lo metí a la cárcel o etc.”.