En NL “hemos perdido en esta terrible batalla”

El artista Cuauhtémoc Zamudio escribió una reflexión en sus redes sociales luego de que el estado de Nuevo León se cimbrara ante el caso de Debanhi Escobar y de otras mujeres que aún siguen desaparecidas o, por desgracia, halladas sin vida.

A continuación reproducimos el texto “Pesar por Debanhi”, de Cuauhtémoc Zamudio:

“Me resulta impensable en tiempos como los que se viven en este momento en la ciudad, hablar de un tema tan insignificante como el Arte. Me resulta de hecho perversa la idea de hacerlo pues el Arte tan solo es un medio para sublimar al ser humano y su conducto, dar belleza y perder la razón ante ella, más ante hechos como los registrados en últimas fechas, me resulta complicada esa labor, pues no estoy seguro de en esta forma poder encontrar algo bello en el ser humano. ¿Dónde se le puede encontrar algo bueno al ser que sin pena arrebata la vida a una mujer… al individuo que extermina de la faz de la tierra a un ser en pleno apogeo? En algunos casos ni siquiera es la muerte sino el olvido a lo que son rezagados.

Quisiera aprovechar este espacio para hablar acerca de aquellas familias que han sufrido alguna perdida atroz y que residen en nuestro estado el que alguna vez fuera cuna forjadora de hombres trabajadores y llenos de sueños; donde he tenido oportunidad de toparme con hombres buenos que llevan las riendas de una preciosa familia, que luchan día con día no solo con conquistar sus metas sino en el camino ayudando a aquellos que los necesitan en la lucha por formar un mejor mundo para generaciones futuras. A esas familias, les brindo el más profundo pésame por la pérdida de la cual fueron presas. No espero entrar en detalles pues son lo de menor importancia pienso que lo que a todos nos interesa es más que nada erradicar esto que está sucediendo en nuestro querido estado. De ninguna manera las cosas serán como antes pues ya se ha perdido demasiado en el camino, pero ya no podemos resistir más.

En memoria de Debanhi y de todas nuestras queridas amigas, conocidas y familiares que hemos perdido en esta terrible batalla, no se puede hablar de Arte cuando no existe belleza en el mundo.