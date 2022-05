Si el legado de mi hija Debanhi es que no deje de luchar, lo voy a hacer: Dolores Bazaldúa

Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi Escobar, se pronunció públicamente sobre el caso de su hija, esto lo hizo a través de un video en YouTube, en donde también salió en defensa de su hija y dijo que si su legado es que se sume a la lucha de quienes exigen justicia por los desaparecidos lo va a hacer.

La mujer explicó que por medio de los comentarios en redes sociales han cuestionado por qué no había dado declaraciones sobre el caso, su respuesta es que el dolor por la muerte de su hija no le da ánimos para dar entrevistas, pero que eso no significa que no esté pendiente de las investigaciones ni de lo que se dice del caso.

“Le han puesto muchas calificativos a mi hija, ella no se puede defender, en los audios, en los videos escucho muchas cosas que dicen: ‘que ella era la que se drogaba, la que compró la botella, era la que todo’, pero ella no está pa defenderse. Como sociedad creemos en la justicia, creemos que nos van a defender y espero que así sea”, dijo.

En el video exigió que haya justicia y que se dé con el o los responsables de la muerte de Debanhi Escobar, ya que destacó que la familia fue la que realizó varias averiguaciones para darle información a las autoridades y así pudiera avanzar la investigación, además de que fue en ese momento cuando comprendió el dolor de las familias que buscan a algún familiar desde hace tiempo.

“Cuando estuvimos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahora me doy cuenta de muchas injusticias. Si este legado nos deja nuestra hija de luchar y seguir luchando por estas injusticias créanme que lo voy a hacer”.

Finalmente, también hizo una petición a los jóvenes, pues dijo comprender que tras dos años de encierro por la pandemia tienen la necesidad de salir a divertirse, por lo que los invitó a que lo hagan con responsabilidad, que tengan cuidado al elegir a su amigos y compañeros y que hagan caso a sus padres.