Samuel García afirma que Manuel Vital pronto estará en prisión haciendo compañía al Bronco

En un recuento de anomalías de la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador Samuel García, advirtió que el gobierno del Bronco acumula 42 carpetas penales y adelantó que su “operador” Manuel Vital pronto lo acompañará en la cárcel.

También te puede interesar: Elementos de la FGR decomisan más de 500 litros de metanfetamina en Nuevo León

El emecista presentó su Plan Maestro de Movilidad durante el cual destacó la presunta corrupción y malos manejos del gobierno antecesor.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

“Fue un gobierno corrupto, ya lo podemos decir con evidencia, 42 carpetas penales contra el Bronco y sus secuaces”, indicó.

Detalló que el gobierno de Rodríguez Calderón solo invirtió 6 mil 500 millones de pesos en 6 años en 458 obras.

“Esto es lo que dice el papel, pero yo le pregunto a Nuevo León, ¿qué obra hizo el Bronco?, díganme una”, comentó.

Hoy inician operaciones los primeros 30 camiones de bajas emisiones de los 1,490 que encargamos. Estas primeras rutas irán al norte de la ciudad para dar servicio a más de 6 mil usuarios cada día. Con el plan maestro Muevo León lograremos la movilidad que siempre debimos tener.🚍 pic.twitter.com/5E22uYhdpg — Samuel García (@samuel_garcias) May 22, 2022

Señaló que Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable, es señalado en el 70% de las carpetas de investigación en donde se hallaron anomalías del gobierno anterior.

“Hoy viene una carpeta penal y va a pagar, y muy pronto va a estar con su jefe”, sostuvo.

Detalló que el ex funcionario estatal estuvo involucrado con la requisa de Ecovía y otras irregularidades como la compra de sujetadores del Metro.

“El Bronco y al que ahora le pusimos su operador, el cobrador, Vital que está metido en el 70 por ciento de las carpetas de corrupción, y el Bronco tuvieron la idea de requisar, de quitarle al privado la Ecovía y mandaron 80 camiones a un patio de un particular”, explicó.

Mencionó que eso no fue lo peor porque cuándo adquirieron los nuevos camiones para el sistema quitaron el pago con tarjeta y regresaron al efectivo.

“Y ya se imaginarán ese dinero en dónde acabó, en la bolsa de (Jorge) Longoria (ex director de la Agencia Estatal del Transporte), de Noé Chávez ( ex director del Instituto de Movilidad), en la bolsa de Vital y no lo digo yo, lo dicen testigos protegidos que con tal de salvarse de la cárcel ya nos informaron quién cobraba, cómo cobraba, cómo llegaba hasta arriba”, agregó.

Expuso que Vital pidió 9 mil sujetadores para el Metro que no funcionaron y luego solicitó otros 80 mil.

“Ese mismo pelado corriente, lo denuncié como Senador, fue a buscar vagones usados, doble mano y cuando Talbot le dice vamos a darle y piden moche. Imagínate lo corriente que tienes que ser para ir hasta Alemania y pedir moche”, contó.