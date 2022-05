Presas de Nuevo León esperan el azote de un huracán para recuperarse; Conagua prevé hasta seis y 11 tormentas tropicales

Para recuperarse de la crisis hídrica que enfrenta, Nuevo León necesita del azote de una tormenta tropical o huracán, aseguró el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quien destacó que las previsiones de la Conagua para este año son de 10 a 11 tormentas tropicales en el Atlántico y entre cuatro y seis huracanes categoría 1 y 2.

“Sí queremos realmente recuperar un caudal abundante que nos libere de estas presiones por un par de años sí necesitamos un huracán”, sostuvo.

Añadió que las lluvias ordinarias de 180 milímetros en un mes ayudan a sobrellevar la situación, pero no son para solventar el problema a largo plazo.

“Necesitamos un fenómeno de tipo depresión, tormenta tropical para poder digamos enfrentar esto con mayor tranquilidad”, dijo.

Participación de nuestro Presidente Rodrigo Fernández en la conferencia de prensa de @AyD_ParaTi en conjunto con @nuevoleon y @samuel_garcias. "Este es un esfuerzo donde debemos estar todos" https://t.co/ADKOg5nAeX — CAINTRA Nuevo León (@caintra_nl) May 25, 2022

Agua y Drenaje de Monterrey hizo una previsión del agua que obtendrían el estado con fenómenos de esta naturaleza, tomando como base los fenómenos Emily, Alex, Ingrid y Ferdinand que han llegado a la entidad.

Añadió que en el caso de Emily, que azotó a Nuevo León en 2005, la Presa Cerro Prieto captó 306 milímetros y La Boca 523 milímetros.

“Considerando que la Presa Cerro Prieto ahorita está en 2 o 3 por ciento, está en 3.5 por ciento en la actualidad, pues llegaría más o menos a los 40 millones de metros cúbicos, con 40 millones de metros cúbicos no resolvemos nuestra situación, pero sí seria un alivio muy importante para la ciudad”, aseguró.

Expuso que en el caso de la Presa de La Boca con una precipitación de este orden llegaría al 85% de llenado.

“En el caso de Alex, pues este fue un fenómeno importantísimo; sin embargo, Cerro Prieto nada más recibió 358 milímetros, tampoco fue tanta agua, pero dada la zona y la forma en que se presentaron esas lluvias, la Presa de La Boca se llenaría en 30 horas, en un día con un Alex y la Presa Cerro Prieto se llenaría en 106″, detalló.

Por lo que corresponde a Ingrid, este fenómeno dejó en la zona de la cuenca de Cerro Prieto dejó 455 milímetros y en La Boca 642 milímetros.

“Por como se presentaron las condiciones Cerro Prieto sí se llenaría, pero no sobrepasaría lo que el NAME, que es el nivel de aguas máximas extraordinarias. Entonces ambas presas se llenarían”, afirmó.

Finalmente, en lo que concierne a Ferdinand le “pegó” muy poco a Cerro Prieto y en cuánto a La Boca llegaría a un 80% de su llenado.

Barragán comentó que el plan B de Agua y Drenaje para hacer frente a la situación son los pozos.

“Evidentemente estamos optimistas a que vayamos a tener precipitaciones importantes este verano, las condiciones parecen que se están dando. No obstante, no podemos dormirnos en nuestros laureles si no que traemos un plan B que es precisamente esta perforación de 56 pozos adicionales”, mencionó.

Agregó que las previsiones de Conagua (Comisión Nacional del Agua) hacen tener al estado cierto optimismo porque se contemplan entre 10 y 11 tormentas tropicales en el Atlántico, entre 4 y 6 huracanes categoría 1 y 2 y entre 2 y 4, categoría 3, 4 y 5.

“Esta es una previsión superior a la del año pasado. Entonces este pronóstico de fenómenos importantes es en si mismo alentador, todavía no se registra ninguna formación en el Atlántico. Sin embargo, hemos estado revisando la temperatura del mar en el Golfo de México, esta está alrededor de los 28 grados, es aproximadamente dos grados por encima del promedio, quiere decir que está caliente y esta energía acumulada puede originar masas nubosas importantes”, resaltó.

Actualmente, la Presa Cerro Prieto está al 3.24 % de su almacenamiento y La Boca al 8.98% de su capacidad.