Casos de Covid-19 repuntan en Nuevo León; drive thru de Morelos vuelve a lucir con filas

Regresan las filas a los drive thru El incremento de casos de Covid-19 se registra en medio del anuncio del gobernador, Samuel García, de que ya no se informara diariamente de la incidencia (Aracely Chantaka)

Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que ya no se estará informando diariamente de la incidencia de casos de Covid-19, las filas en el drive thru que está ubicado en Zaragoza y Morelos se han incrementado en los últimos días.

También te puede interesar: De seis casos de sospechosos de hepatitis infantil en Nuevo León, uno está hospitalizado

El domingo, en rueda de prensa el mandatario estatal expuso que ya no es importante cuántos casos se seguirán presentando sino el número de pacientes hospitalizados e intubados.

[ Promociones en vinos y licores en este Hot Sale ]

“Le decía a Alma (Marroquín, secretaria de Salud) que hay que cambiar el método. Contagios va a haber parece que no para esto, es una pandemia y va a haber contagios todos los días”, explicó el jefe del ejecutivo estatal.

Aumentan casi 1,000% casos Covid en Nuevo León.

En marzo pasado, Samuel García llegó a contabilizar 49 casos de coronavirus, lo tomó como logro de su Gobierno y puso en semáforo verde hasta eventos masivos.

A finales de mayo, la cifra se incrementa a 449 casos:

*Gráfica oficial👇🏼 pic.twitter.com/yQEPUeIE2b — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 28, 2022

Agregó que el número de contagios ya no son un indicador de cómo vamos.

“Lo que vamos a estar anunciando es el tema de las camas, pero ya no diario”, señaló.

También dijo que la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín ahora tiene que enfocarse en otros temas dentro de la dependencia como la construcción de hospitales y centro de adicciones, entre otras actividades.

Sin embargo, en un sondeo realizado en la calle Morelos, en pleno centro de la ciudad, la ciudadanía consideró que es importante que se siga notificando cómo va el aumento de los casos de Covid.

“Yo creo que sería mejor (que se informe) porque la gente se va a relajar más, pensando que ya no hay Covid”, compartió María Elena Mata, vecina de la colonia Buenos Aires.

Por su parte, Jesús Carranza compartió que le gustaba más la información que daba el anterior secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, porque él sí informaba a detalles de los casos y el avance de la pandemia de Covid.

“Sin embargo, no porque le perdamos el interés ya no hay casos. Yo trabajo aquí en la zona centro y he visto como han regresado las filas al drive thru”, comentó el joven.

Manifestó que ojalá que el gobierno de Samuel García no está ocultando la información y ya no quiera compartir el número de casos porque van en aumento.