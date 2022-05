Aldo Fasci comparte que estado y municipios tendrán protocolo conjunto de búsqueda

En el marco de la segunda reunión de seguridad semanal del gobierno estatal se estableció que se implementará un protocolo de búsqueda conjunto entre el gobierno del estado y los alcaldes metropolitanos para agilizar el proceso de localización de personas desaparecidas o no localizadas, en Nuevo León.

A puerta cerrada, este martes, se desarrolló la reunión que estuvo encabezada, entre otros, por el secretario de Seguridad Pública Aldo Fasci Zuazua.

“La verdad que son demasiados casos y tenemos que estar unidos porque la infraestructura de cada quien es, pues no puede con el tamaño del asunto, de los asuntos”, dijo Fasci Zuazua.

Indicó que hay muchas contradicciones de la ley que crea muchos organismos y cada uno va trabajando en lo que se les ordena.

Samuel anunció una enésima 'reconstrucción' de Seguridad en Nuevo León y nuevo plan de 'blindaje' anti crimen y otros delitos, con el mismo jefe policiaco estatal, su compadre Aldo Fasci, y el apoyo del mismo fiscal 'autónomo', Gustavo Adolfo Guerrero y fuerzas federales. pic.twitter.com/vz0ZC0WF9g — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 30, 2022

“No es solamente coordinar, sino como le hacemos para sumar. Te pongo un ejemplo: se pierde un niño, pues yo te aseguró que entre todos lo encontramos más rápido”, explicó.

Por otra parte, Fasci Zuazua comentó que los desacuerdos políticos que se han dado en días recientes con la migración de otros alcaldes a las filas de Movimiento Ciudadano no afectan el tema de seguridad.

También descartó molestia de los ediles a raíz de la declaración del gobernador Samuel García quien dijo que nada más se hacían los “locos” en temas como la seguridad.

“Ahí están todos juntos. Todo está bien”, aseveró.

Luego de que este martes se negó el acceso de los medios de comunicación a las instalaciones de Palacio de Gobierno en donde se realizaba la reunión de seguridad, Fasci Zuazua comentó que esa orden no vino de él.

“Yo no lo manejo. Yo no fui. No sé, no sé, la verdad no sé”, afirmó.