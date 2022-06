Samuel García acusa a diputados del PRI y PAN de uso indebido de fondos municipales

Las diferencias entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García y los partidos mayoritarios del Congreso local no cesan, ahora el mandatario estatal acusó a los legisladores del PRI y el PAN de entregar discrecionalmente fondos municipales a los alcaldes de sus partidos.

Durante la rueda de prensa El Nuevo León Informa, el emecista aseguró que presentará una denuncia penal por ese tema ante instancias federales.

“El Bronco, que hoy está en prisión, le dejó unos fondos al PRI y al PAN. Fondo Municipal de Partidos: 300 millones; Fondo de Infraestructura Municipal otros 300 millones. En teoría esto debe de llegar a los alcaldes, son fondos municipales para el PRI y el PAN y ahorita pedí un corte y de 600 millones de pesos se han ejercido 220″, explicó Samuel García.

Sin embargo, comentó que el tricolor y el albiazul son los que determinan a que ayuntamiento se va el fondo.

La vieja política ha manejado a su antojo un fondo que era para los municipios; por eso hoy lanzamos a todo Nuevo León la propuesta de mandar directo ese recurso al mantenimiento del Metro.



La vieja política ha manejado a su antojo un fondo que era para los municipios; por eso hoy lanzamos a todo Nuevo León la propuesta de mandar directo ese recurso al mantenimiento del Metro.

“Solamente se ha dado a 13 alcaldes, de los 51 municipios solamente se ha dado a 13 alcaldes y, se pone mejor; el 40 por ciento a Juárez, 25 por ciento a San Nicolás”, señaló.

Esto lo expuso luego de que legisladores de ambos partidos estuvieron en una estación del Metro recabando firmas en contra del aumento de la tarifa del Metro.

“Junten las firmas que quieran, se les acabó el cuento y se les acabó el negocio. Nuevo León ya está harto de su cáncer, de sus patrañas, de sus trampas”, sostuvo.

Mencionó que cuando él platicó con varios alcaldes como los de Cerralvo y Anáhuac para saber cómo iban sus PIS (Proyecto de Infraestructura Social) ellos no sabían qué era eso.

“Imagínense el coraje de alcaldes como el de Cerralvo que lleva seis años, seis años le robaron el fondo. Imagínense el alcalde de Anáhuac que se está reeligiendo y en tres años le robaron su fondo”, indicó.

Samuel, acusado de “comprar” alcaldes”

Mencionó que los diputados mencionaron que él anda comprando alcaldes y no es así.

“Simple y sencillamente les estoy diciendo que llevan años robándoles sus fondos. Están los pobres municipios sin patrullas”, aseguró.

Entonces, señaló, ya que andamos entrados en gastos y me van a ir a denunciar que ando comprando alcaldes, yo los voy a denunciar y quiero saber quién es el contratista de este fondo.

“Pero no señores no voy a ir aquí a Nuevo León, no soy iluso. Voy a ir a México en donde está la SEIDO y en dónde sí actúa la Fiscalía Anticorrupción”, anticipó Samuel García.

El mandatario del estado planteó que de los 400 millones que quedan en el fondo se destinen a la rehabilitación del Metro.

Denuncian compra de alcaldes y diputados con recursos públicos

Por su parte, diputados del PAN y su dirigente estatal, Hernán Salinas acudieron a las Fiscalías Anticorrupción y Especializada en Delitos Electorales para denunciar que se está comprando la voluntad de legisladores y alcaldes para que se integren con Movimiento Ciudadano.

Además, aseguraron que esta presunta compra se realiza con recursos públicos.

“Estamos preocupados por la coacción a los alcaldes y los diputados por eso presentamos una denuncia para que se investigue qué se está haciendo para convencer, de una manera tan rápida”, planteó Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada en el Congreso estatal.