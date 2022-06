Samuel García reconoce que es un mandatario joven con mucho que aprender; sostiene segunda reunión con ex gobernadores

Ex gobernadores de Nuevo León La primera reunión con ex gobernadores se realizó el viernes (Foto: cortesía)

Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García reconoció que es un mandatario joven que tiene mucho que aprender de sus antecesores, el alcalde de Apodaca, César Garza lanzó un llamado a privilegiar el diálogo y que se acabe el clima de crispación y conflicto entre el gobierno y el Congreso del estado.

Este domingo, el emecista sostuvo una nueva reunión con los ex gobernadores Fernando Canales y Benjamín Clariond a la que también se unió el presidente municipal priista.

García dijo que abordaron varios temas como las diferencias con el Congreso y también recibió consejos.

“Muchos consejos, muchos tips, soy un gobernador joven tengo todavía mucho que aprender, con mucha humildad también les digo, las formas. Tenemos que delegar y básicamente por ahí nos fuimos”, dijo el jefe del ejecutivo estatal sobre este nuevo encuentro.

¿Reconoce que ha habido algunos excesos de parte suya, algunos errores?

“Básicamente es mejorar, pulir la comunicación y tener una nueva mesa de comunicación con actores que sí tengan cargo y no con actores metaconstitucionales”.

El jefe del ejecutivo estatal no quiso revelar quiénes son estos actores metaconstitucionales, pero dijo que ya no son bienvenidos.

“Pues ya sabemos, ya saben quienes son, pero ya no son bienvenidos a la mesa”, sostuvo el mandatario del estado.

En términos generales, el emecista apuntó que trataron temas generales del estado.

“Es una continuación de la mesa del viernes. Estuvo con nosotros el ex gobernador Fernando Canales, Benjamín Clariond, Javier Navarro (secretario general de Gobierno) y ahora con la incorporación de César (Garza)”, dijo.

Indicó que él solicitó que el enlace con el PRI sea Garza por su trayectoria y representación.

“Yo la sugerencia muy respetuosa al PRI y al PAN es que para que haya una mesa cómoda, no impuesto, si no diálogo a gusto, pues me encantaría que Fernando Canales y César sean los enlaces, ellos ya lo verán al interior de su partido”, señaló.

Por su parte, el priista César Garza, indicó que acudió al encuentro por invitación y se abordó la agenda política del estado en lo general.

“Yo no me puedo asumir como representante de todos mis compañeros del PRI, pero sí tengo influencia con ellos, tengo confianza con ellos y voy a llevar el mensaje de que hagamos lo que hemos hecho siempre que es construí”, compartió.

Agregó que Nuevo León tiene problemas como la crisis del agua que es prioridad y esto demanda que el Congreso del estado y el gobernador trabajen de la mano en el objetivo.

“A nadie nos conviene un clima de crispación y de conflicto”, puntualizó.

Mencionó que es muy importante que desde el gobierno del estado se acabe con esta actitud de promover agitación política.

“Esto de los alcaldes y los diputados que han mencionado presión para adherirse a la fuerza política que representa el gobierno pues no contribuye a un clima de civilidad y coordinación política”, estableció.