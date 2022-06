Panistas en el Congreso de Nuevo León exhiben playera con la leyenda “No tenemos miedo”

‼️ CORRUPCIÓN EN EL

“NUEVO” NUEVO LEÓN



Está a todo lo que da la compra de alcaldes y diputados 💸 El Gobernador ocupado en su partido mientras en el Estado:



❌ No hay agua 🚰

❌ No hay seguridad 👮🏻‍♂️

❌ No hay aire limpio 🌳

❌ No hay buen transporte 🚌 pic.twitter.com/B5ZrXebXVb