Niño de Nuevo Laredo aplica uñas a cambio de botellas de agua para donar a Nuevo León

El pequeño Gabriel Quimbar, quien se hizo viral por aplicar uñas para costear una operación de su hermano menor, volvió a demostrar que tiene un buen corazón y ahora hace esta actividad para donar agua a los habitantes de Monterrey.

Nuevo León atraviesa por una grave sequía y esto conmovió el corazón del jovencito, quien publicó que aplicará uñas a cambio de paquetes de botellas de agua embotellada.

“Ayúdenos a llevar más agua a Monterrey, gran maratón de uñas el día lunes 27 de junio de 10 am hasta las 10 pm te aplicaremos uñas mis hermanas, mi familia y ojalá que se unan más alumnas de mi mamá. Si tú nos donas un paquete de agua o agua para bebé a cambio te aplicaremos uñas o gel”, posteó Gabriel en sus redes sociales.

Gracias a #gabrielquimbar por su donación en esta crisis #SinAgua a Nuevo León ojalá más gente del pais se uniera a apoyarnos en esta crisis humanitaria que no entiendo porque no ha declarado @samuel_garcias y @AyD_ParaTi o mínimo @lopezobrador_ pic.twitter.com/A4umOfgKSu — Miss Gloria Alvarado 🦆💙🚍 (@glorianaomi86) June 22, 2022

El niño pidió a todas sus clientas que se unan a la causa y que donen “aunque sea una botellita”.

El buen corazón del menor contrasta con las personas que han querido sacar provecho al desabasto y ofertan garrafones de agua hasta en mil pesos.

El pequeño es originario de Nuevo Laredo y mostró su solidaridad con los habitantes de Nuevo León en donde se vive una crisis hídrica histórica.

Gabriel Aarón Quimbar tiene tan sólo 10 años y se volvió tendencia cuando se reveló que estaba ayudando a su mamá para costear una cirugía de su hermano menor de nombre Bryan, de 4 años.

La mamá del pequeño tiene un salón y de ahí es en donde el pequeño aprendió el oficio.

El menor ha publicado en sus redes que ha sido insultado por hacer manicura, pero no parará.

“Que no tengo edad, que me puedo hacer gay, fui atacado y criticado…pero saben que, yo no pararé, no me detendré y lucharé porque soy un niño, soy inteligente y fuerte y saben que también me gusta el maquillaje y eso no me hace menos niño”, posteó en su Facebook.