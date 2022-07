Federación analiza traer agua del Pánuco con proyecto El Cuchillo 2 en 2023

El gobierno federal refrendó el apoyo a Nuevo León para atender la crisis del agua y más allá de la solución de corto plazo avaló el arranque de la segunda etapa de El Chuchillo para el año entrante, así como estudiar traer agua del Río Pánuco.

También te puede interesar: Adán Augusto López niega estar en precampaña rumbo a las elecciones del 2024

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo que la idea es que la entidad no vuelva a vivir una situación como la que está enfrentando actualmente.

[ Walmart Week, ¡7 días para ahorrar ]

“Lo más importante ya no es pasar este año, pasar esta sequía. Lo más importante es que no nos vuelva a suceder y que el año próximo ya no estemos penando por la falta de agua”, estableció.

En ese sentido, subrayó, que el gobierno federal dará todo su apoyo al estado.

“No va a ser falta recurso técnico, humano y financiero para que pueda ser una realidad y que a finales del año próximo estén terminadas las obras de la Presa Libertad”, mencionó.

🗞 Gobierno de México y Nuevo León se unen para combatir crisis de agua.@adan_augusto y @samuel_garcias suman esfuerzos para combatir la problemática del agua con proyectos a corto, mediano y largo plazo en la entidad.📑 https://t.co/403An0QWVo pic.twitter.com/eqE5TmyCbC — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) July 12, 2022

“Como también aquí ratifico el compromiso del presidente de la República que tiene que iniciarse el año próximo la construcción, la ampliación de la Presa El Cuchillo 2, que eso sí nos va a ayudar prácticamente a solucionar el problema del agua a un mediano plazo”, sostuvo.

Detalló que esa es una obra de una inversión de más de 30 mil millones de pesos.

“El presidente ha dado la instrucción, aprovecho que están aquí los diputados federales, que son los que se encargan de la distribución del presupuesto público y les pido que asuman el compromiso y que ayudemos a Nuevo León porque tenemos que iniciar el próximo año la construcción de las obras”, expresó.

Apuntó que el proyecto tendrá una duración de unos cuatro años por lo que tocará a otro gobierno, pero la actual administración federal quiere fijar el compromiso.

El secretario de Gobernación también se comprometió a los estudios necesarios para un acueducto de 134 kilómetros que traería el agua desde la desembocadura del Pánuco a alguna de las presas del estado.

“Y que con eso podamos ahí sí garantizar a largo plazo el abastecimiento del agua. Ese es un proyecto que calculado hoy puede costar alrededor de 50 mil millones de pesos”, indicó.

Agregó que si se tuvieran los recursos y la disposición tardaría seis o siete años en su construcción.

El funcionario federal encabezó junto con el gobernador del estado, Samuel García el evento “Agua para Todos” que se celebró, este martes, en las instalaciones de la Nave Lewis.

Previo al evento en Fundidora, los funcionarios sostuvieron una reunión privada en Palacio de Gobierno para tratar temas de seguridad.