López Obrador visitará El Cuchillo para iniciar obras de nuevo acueducto

La agenda de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León comprende el arranque de la obra de un nuevo acueducto en la presa El Cuchillo y una reunión con el gabinete federal.

AMLO visitará el estado los días 13 y 14 de agosto. Es la segunda ocasión en tres meses que acude a la entidad.

En su conferencia “mañanera” López Obrador explicó que al visitar Nuevo León llegará a un acuerdo importante para resolver el problema del agua.

“A Nuevo León voy... queremos resolver el problema hacia el corto plazo buscando que no suceda lo mismo, que la gente no padezca como ahora”, expresó el presidente.

El sábado, explicó, visitará la presa El Cuchillo.

“Ahí ya hay un acueducto nada más que no es suficiente. Allá hay agua pero hay que hacer otro acueducto. Esa es la obra que se va a llevar a cabo con la participación del gobierno del estado y va a apoyar el gobierno federal. Va a ser una inversión conjunta”.

Con el nuevo acueducto, añadió AMLO, se tendrán hasta 5 mil litros de agua por segundo adicionales.

“Lo queremos hacer lo más pronto posible para que el año que viene ya no se padezca por falta de agua, pero al mismo tiempo vamos a tomar otras medidas porque no se trata nada más de estar garantizando el agua y no cuidarla”.

Trascendió que el domingo 14 de agosto, López Obrador se reunirá con el gabinete federal, incluidos Adán Augusto López, secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.