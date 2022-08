Nuevos edificios en Monterrey y San Pedro tienen todo... ¡menos agua!

Son innovadores, con vistas espectaculares y diseños únicos... pero no tienen agua.

Más de 30 edificios en los municipios de Monterrey y San Pedro no poseen un dictamen emitido por Agua y Drenaje así que no pueden conectarse a los servicios y por lo tanto los inquilinos no gozarán del servicio del vital líquido.

“Se están construyendo inmuebles en el área metropolitana de Monterrey que no cumplen con la factibilidad de agua. La intención de este desplegado es advertir a los posibles compradores e interesados que no pongan en riesgo su patrimonio”, detalló Agua y Drenaje.

La paraestatal señala que en total son 28 construcciones en Monterrey y tres en San Pedro Garza García.

“A través de este dictamen de factibilidad se valida si las condiciones existentes de la infraestructura permitirán conectarse a las redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario solicitadas por el particular”, añade el desplegado.

Los edificios se encuentran ubicados en colonias como Mitras, Obispado, Contry, Estanza Residencial, Roma y en Centro de Monterrey, entre otras zonas.

Agua y Drenaje ya hizo la notificación a los inmuebles respecto a que no cuentan con un estudio de factibilidad de agua y exhorta a los posibles compradores a que exijan a su asesor inmobiliario el estudio correspondiente.

La factibilidad de agua está estipulada en el Artículo 34 de Agua Potable y Saneamiento de Nuevo León.

AyD aseguró que es un verdadero riesgo adquirir algún apartamento en estos inmuebles porque, incluso, los futuros inquilinos no tendrían ni siquiera drenaje.

Hace algunos meses Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, advirtió que en ese entonces había en Monterrey 26 edificios que no tenían la factibilidad de servicio por parte de Agua y Drenaje.

“Se pide a los compradores que tengan mucho cuidado porque en la mayoría de los casos los inmuebles no tienen factibilidad, eso significa que no se les dará servicio”, expresó Martínez.

En el sitio web de Agua y Drenaje se indica que para dar de alta un contrato es necesario tener información del predio y requisitos para contratación.

De lo contrario será indispensable comenzar con el proceso de factibilidad de servicio que permitirá a la paraestatal saber si se puede o no brindar agua. Después se notificará al solicitante proporcionándole información acerca del dictamen, costos y aportación, si aplica.

En los últimos años Monterrey vive un “boom” inmobiliario con un exponencial crecimiento de edificios, tanto comerciales como habitacionales.

A finales de 2018 el entonces presidente municipal, Adrián de la Garza, informó que había en proceso 90 proyectos inmobiliarios, únicamente en la capital del estado, los cuales representaban una inversión de aproximadamente 38 mil millones de pesos.

La mayoría de estas edificaciones se encontraban ubicadas en el área médica y en Calzada Madero; sin embargo, al paso de los años se extendieron a otras zonas del área metropolitana porque los municipios facilitaron esos desarrollos para atraer inversión.