Padre de Yolanda Martínez acusa a la Fiscalía de pretender dar “carpetazo”

Lo que se esperaba fuera una marcha en la que participarían alrededor de 15 colectivos en protesta por los feminicidios y los desaparecidos en Nuevo León, terminó únicamente en el encuentro de dos familias: el papá de Yolanda Martínez y los parientes del profesor José Antonio Menchaca Alvarado de quien desde hace casi tres meses no se sabe nada.

El evento El mismo dolor. La misma lucha, programado para este martes a las 12:00 horas prácticamente pasó desapercibido. Ni siquiera hubo transeúnes interesados en descubrir qué estaba ocurriendo en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

“A lo mejor por la hora no pudieron venir”, expresó Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez. “Eran como 15 colectivos”.

Después de más de un mes de búsqueda, el cuerpo de la mujer fue encontrado en un lote baldío de Benito Juárez, Nuevo León, fue el primero en llegar.

Visiblemente molesto por la actuación de las autoridades locales, Martínez señaló que su reclamo por justicia está muy lejos de terminar.

“No ha habido avance en la investigación a nivel local. De alguna manera ya lo está tomando la Fiscalía General de la República, tengo que estarme apoyando con ellos y comunicándome con los abogados para que tomen el caso y haya avances”, expresó Martínez. “Esto es lo que se tiene que hacer porque pasa el tiempo, los asesinos andan sueltos y son un peligro para la sociedad”.

Esto, añadió, es contraproducente porque, al no haber avances en la investigación, se estará luchando contra la Fiscalía en lugar de luchar contra los delincuentes.

“Hay que erradicar este problema de Nuevo León”, añadió el padre de Yolanda Martínez quien, presuntamente se suicidó, de acuerdo a los resultados de las investigaciones, resultado con el que su progenitor no está de acuerdo.

Señaló que su manifestación pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno fue para exigir la atención de Samuel García y que el gobernador pida resultados a la Fiscalía estatal.

“Que siga la investigación porque no están haciendo nada; si no están dando resultados, ¿qué están haciendo ahí?, que renuncien, que traigan a gente que sea capaz, que resuelva los casos”, agregó Martínez.

Hace dos semanas, reconoció, quedaron listos los resultados de la necropsia practicada a su hija.

“Quedaron que el día de ayer (15 de agosto) sostendríamos una reunión en Palacio de Gobierno, pero nos pidieron una semana más porque no tienen ningún avance. Estamos dentro del feminicidio, pero una de las cosas que nos faltan es que no pueden abrir el celular; el que sabe de estas cosas no puede abrirlo; será una persona que no tiene la capacidad porque cualquiera puede abrir un teléfono de esos, encontrar la contraseña, pero no lo están haciendo”.

Desde su punto de vista, Martínez indica que no quieren buscar la información contenida en el celular de su hija porque ahí hay pruebas muy importantes que quizá pongan en entredicho el dictamen de la Fiscalía.

“A lo mejor quieren dar el carpetazo, no manejar las cosas como son. Son pruebas que están ahí y que yo seguiré exigiendo, pero este caso ya lo tomaría la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya me están brindando el apoyo”, agregó.

Sería la semana próxima cuando la dependencia federal tomaría el control del caso.

“Ya no tengo confianza a la Fiscalía de Nuevo León y lo que estoy esperando son resultados porque ya pasaron tres meses y es mucho tiempo”.

Todavía, agregó Martínez, no se ha citado a ningún sospechoso.

“Es lo que digo: no hay avances, por eso hay que abrir la carpeta, otra vez. A las personas que aparecen ahí se les tiene que citar y entrevistar a ver qué arroja. Eso es lo que se tiene qué hacer, pero no lo hacen. Quieren que el caso se silencie y dar carpetazo”.

Sin noticias

Para Athziri Menchaca, hija del profesor José Antonio Menchaca, desaparecido desde el 22 de mayo, la Fiscalía estatal sólo da pretextos para no cumplir con su labor.

“Que salieron de vacaciones, que los cambiaron de piso, que no tienen teléfono. Cero contacto tenemos con ellos, estuvimos marcando la semana pasada, no tienen línea, me pidieron mis datos para ver si me podían regresar la llamada y es fecha. Fue jueves, viernes, lunes, martes y no he recibido ninguna llamada”, expresó Menchaca.

El video que se ha divulgado, en el que se ve al profesor vivo por última vez, también fue conseguido por la familia.

“Es lo único que tenemos. Comentaron los de la Fiscalía que ellos tenían otros, pero no hemos podido tener acceso a ellos”.

Menchaca indicó que en el caso de su padre no hay novedad alguna.

“Seguimos igual, sin avances. Seguimos en ceros. Salió de la casa, abordó la camioneta y desde ahí no se se sabe hacia dónde o si tomó algún rumbo en específico, ¡nada!”.

La joven señaló que su padre era una persona tranquila y apreciada por lo que no sospechan de nadie.

El 13 de julio fue la última vez que tuvieron contacto presencial con la dependencia estatal.

“Tampoco nos han buscado para proporcionar avances”.

Nadie sabe nada de su papá, agregó Menchaca, solamente han recibido mensajes de chantaje.

“Mi papá jamás tuvo ningún conflicto ni roce con nadie, por eso es más extraña su desaparición. Justo un día antes celebramos el cumpleaños de mi mamá y todo estuvo muy bien”.

El profesor José Antonio Menchaca salió de su casa de Apodaca el 22 de mayo alrededor de las 10:00 horas. Se dirigía rumbo a Guadalupe, pero nunca llegó.

A partir de ese momento la familia no volvió a tener contacto con él. No recibieron mensajes y el celular se apagó.

Después de aproximadamente una hora el contingente, de unas 10 personas, que se reunió en la Explanada de los Héroes, decidió que no marcharían rumbo a la fiscalía y esperan otra oportunidad para manifestarse de forma pacífica.