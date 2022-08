Asociación Estatal de Padres de Familia avala uso opcional de cubrebocas en escuelas de NL

Porque recuperar la salud mental y emocional también es importante, el que los alumnos regresen a clases presenciales es un acierto, consideró la Asociación Estatal de Padres de Familia de Nuevo León que, además, da el visto bueno al uso opcional del cubrebocas.

“No es prematuro (el uso opcional de la mascarilla), tenemos que empezar a migrar, tenemos que volver a la normalidad con prudencia, siempre cuidándonos todos: adultos, niños, jóvenes”, opinó Adriana Dávila, presidenta del organismo.

Señaló que la salud física es importante, pero la mental también. “Recordemos: para que toda persona esté bien es importante la salud física, pero también la mental”, expresó Dávila. “Es determinante poder dominar el equilibrio psicológico y de las emociones, para que toda persona pueda crecer y vivir de una forma sana.

“Lo que ya pasamos (la pandemia) nos lastimó a muchos, pero tenemos que empezar a volver a socializar de forma normal, es importante y es muy buena medida que ya regresemos al 100% de las clases presenciales en todos los niveles educativos; qué bueno que ya estamos migrando y tenemos que empezar nuevamente a socializar sin temor, pero con mucha precaución”.

El jueves, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León, informó que a partir de este lunes 29 de agosto, el uso del cubrebocas dejaría de ser obligatorio en las escuelas.

Sin embargo, habrá que cumplir con aspectos como que los alumnos tengan su esquema completo de vacunación y que no presenten enfermedades respiratorias de ningún tipo.

“Es importante que todos nos demos cuenta que todavía tenemos niños que no cuentan con sus vacunas, quien no las tenga que use cubrebocas y acuda de inmediato a recibirlas. Los niños pequeños necesitan esta atención. Ya se va a abrir la vacunación para las edades de 5 a 11 años”, expresó la presidenta de la Asociación.

No obstante, añadió Dávila, se debe recordar que el efecto de la vacuna tarda.

“Lo prudente es que el que no esté vacunado siga portando su cubrebocas”, aseguró.

Durante el tiempo que las clases fueron desde casa o en formato híbrido, informó la presidenta de la Asociación, se registró un alto número de situaciones emocionales que afectaron a todos por igual.

“¡Desde luego! A todos nos afectó, esto trajo muchos problemas psicológicos y muchos trastornos. Nuestras emociones estaban desbordadas; vivíamos con pánico, con ansiedad y todo esto todavía lo tenemos presente. ¡Qué bueno que poco a poco regresamos a la normalidad, pero con cuidado!”, añadió.

El agua en las escuelas

Para Dávila las campañas del cuidado del agua son vitales en este regreso a clases, sin embargo, es en casa donde se debe enseñar a los estudiantes el cuidado del líquido.

“Aunque volvamos a tener mucha agua en la ciudad es un recuerso natural que no se debe desperdiciar. No debemos bajar la guardia, debemos de cuidar el agua al máximo e inculcarle a los niños la importancia de que no se desperdicie”, dijo.

Desde casa, los chicos deberán aprender cómo lavarse las manos, cerrar las llaves, lavarse los dientes, bañarse. También cómo usar por períodos cortos el agua.

“En casa es mucho lo que tenemos que hacer en el tema de educación y cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente, del agua y la contaminación; son campañas que deben ser permanentes”, indicó Dávila.