Samuel García y Mariana Rodríguez serán papás

Samuel García, gobernador del Estado, y Mariana Rodríguez anunciaron que serán “tres”. Y es que la titular de AMAR a Nuevo León está embarazada.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@”, compartió Rodríguez en sus redes sociales.

La esposa del gobernador dijo que en dos años y medio de matrimonio han aprendido que los tiempos de Dios son perfectos.

“Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos, te amamos!!! Mamá y papá!”.

La pareja compartió una imagen de la ecografía en la que ya se aprecia al bebé.

El ultrasonido indica que el feto mide alrededor de 6 centímetros y tiene alrededor de 12 semanas de gestación. Este es el tiempo recomendado por los médicos para revelar un embarazo porque es cuando hay menos riesgo de aborto espontáneo.

La ecografía muestra un embarazo de alrededor de seis semanas. Foto: Cortesía Redes Sociales

Anteriormente, Rodríguez había perdido un bebé.