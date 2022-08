“Monterrey nunca más dará la espalda a sus habitantes”, afirma Colosio a 11 años de ataque a Casino Royale

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, asumió la responsabilidad del gobierno municipal por sus fallas y omisiones, en el ámbito de su competencia, ocurridas hace 11 años cuando el Casino Royale fue atacado por un grupo de la delincuencia organizada y sus instalaciones incendiadas, hecho que provocó la muerte de 52 personas.

“Resulta evidente que existió una grave falta de coordinación entre Desarrollo Urbano de Monterrey y Protección Civil del Estado. Esa falta de atención y descuido, derivaron en una tragedia, así como el atropello de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, protección a la salud, legalidad, seguridad personal e integridad física. Hace once años, fallamos en nuestra labor de cuidar a nuestra gente. El Gobierno de Monterrey no fue eficiente. No fue solidario”, dijo.

Destacó que la gente merece y espera su gobierno responda a sus demandas, ya que el propósito de éstos es es cuidar a las personas, ya que sin tranquilidad no hay desarrollo, sin familias no hay ciudad y porque ella es el hogar que todos comparten.

“¿En qué momento las autoridades dieron la espalda a la gente? ¿En qué momento los políticos dejamos de pensar en ellos? ¿En qué momento la política olvidó el propósito sobre el que se fundó para seguir oscuros fines? El gobierno les debe perdón mil veces, porque no investigaron para saber la verdad y miraron a otro lado, porque no persiguieron a los culpables y los dejaron libres, porque no les dieron la cara, porque se escondieron”.

Colosio Riojas también dijo que no solo el incendio al casino fue una tragedia, sino también la forma en que las familias fueron ignoradas, no se les ofreció una disculpa y se les dio la espalda.

“11 años después, aunque muy tarde, a nombre de la Ciudad de Monterrey, de corazón les pido perdón. Perdón, porque las autoridades debieron dar un paso al frente y se escondieron. Perdón, porque las autoridades debieron poner a los culpables frente a la justicia y decidieron estar del lado de la impunidad. Perdón, porque las autoridades nunca debieron ignorarles a ustedes víctimas y les dieron la espalda.

“Hoy no puede ser un acto más, un aniversario más. 11 años de silencio e indiferencia son demasiados. Que nos sirva para que nunca olvidemos: El gobierno siempre debe caminar junto a la gente. El funcionario sólo puede servir a la gente. Y sin la gente, si no es para ellos, no tiene sentido ocupar un cargo. A nombre de la Ciudad de Monterrey, y del mío propio les digo: Estaremos con ustedes y responderemos. En las buenas y en las malas”, concluyó.

