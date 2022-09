Sí hay agua, pero no se puede utilizar en el cortísimo plazo: Juan Ignacio Barragán

Si bien la presa de La Boca aumentó de forma significativa su nivel de llenado al 39.3% y el manantial de La Estanzuela está desbordado, el agua acumulada no se podrá utilizar, al menos no en el corto plazo, dijo Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey.

El funcionario destacó que las lluvias son muy benéficas para Nuevo León y que el embalse ubicado en el municipio de Santiago recibió 128.3 mm, sin embargo, es evidente, que el líquido está demasiado sucio.

“Es un agua que está bajando muy lodosa y con mucho material orgánico: tierra, hojas, algo de residuos humanos como bolsas de plástico. Traemos un alto nivel de turbiedad en el agua”.

Esta situación, explicó Barragán, limita su uso inmediato.

“Podemos ver el agua de color café. ¡Es una buena noticia (la lluvia)!, pero tenemos que señalar que ahorita está muy sucia el agua y eso nos limita en el aprovechamiento en el cortísimo plazo. Tenemos que esperar a que esto se asiente, sobre todo la tierra, para poder utilizarla de una manera más eficiente”.

El manantial de La Estanzuela, que también es un vaso regulador, está en la misma situación.

“Está desbordado lo cual es una buena noticia, pero no tan buena porque tiene tanta turbiedad que no la podemos usar ahorita. Tenemos que esperar un par de días”, añadió. “Sé que todos quisiéramos pensar que con estas lluvias las cosas cambiaran de un día para otro, pero tenemos que ser sinceros, claros: vamos a mejorar el abastecimiento, nada más que se asiente el agua”.

Barragán indicó que si se llegara a usar ahora mismo lo más seguro es que las bombas se taparían por la enorme cantidad de lodo.

Y en cuanto la tierra se asiente tampoco será posible extraer una gran cantidad de agua de La Boca.

“La presa es muy importante porque surte al sur de Monterrey, es la principal fuente, junto con las galerías y los túneles. Sí, es muy bueno que crezca su nivel y no dudamos que en unos cuantos días más podamos tenerla a un 60 ó 70% de llenado, pero tampoco podemos abusar y querer sacale toda el agua porque pondríamos en riesgo la zona sur. Vamos a ir trabajando con optimismo, pero con cautela”.

Evidentemente, añadió el funcionario, lo que se necesitra es que Cerro Prieto tome nivel.

“Las precipitaciones previstas para hoy y mañana podrán darnos una visión más clara”.

Lluvias… de fuertes a muy fuertes

Barragán indicó que este inicio de septiembre ha sorprendido por la gran captación de agua.

“Para darnos una idea, al día de hoy el promedio es de un 69% de avance en precipitaciones y apenas estamos a 5 de septiembre, no tenemos ni un 15% por ciento desde que empezó el mes”, comentó.

Hasta las 06:00 horas del lunes, informó Barragán, el nivel de captación de agua en las presas era el siguiente:

Presa de La Boca: 39.3%

Presa El Cuchillo: 41.2%

Presa Cerro Prieto: 1.1%

“La mayor cantidad de lluvia se presentó en el norte y oriente de Monterrey y en la presa de La Boca. En El Cuchillo también, nada más que está lejos, a 100 kilómetros de la ciudad, entonces el agua tarda en llegar”.

En la región norte del Estado, expresó, ya está en el 89% de captación; en la región oriente 56%, en la zona metroplitana es donde hubo más lluvias y ya está en el 95% del promedio y eso abarca la cuenca de la presa de La Boca.

“En la Región Citrícola no ha llovido tanto y en el sur del Estado es donde menos ha llovido con apenas 44.4 mm, lo cual no es malo, pero no es suficiente para cargar la presa Cerro Prieto”.

Las perspectivas en cuanto a precipitaciones son buenas, detalló.

Sin embargo, Barragán solicitó un poco más de paciencia a la población.

“Cuando vemos llover quisiéramos tener inmediatamente agua en las llaves, sí lo vamos a tener, pero ahorita la situación de turbiedad es lo que nos está impidiendo incrementar el abastecimiento”, explicó. “Les pido un poco de paciencia. Con estas lluvias nos vamos a encontrar probablemente a un 10 ó 12 % de déficit al terminar esta semana”.

La buena noticia, agregó Barragán, es que es apenas el inicio de la temporada de lluvias.

“Si sigue así, que es lo que quisiéramos, a finales de septiembre debemos estar en una situación bastante más cómoda, pero estamos esperando que la naturaleza actúe, que se asienten los vasos de donde extraemos el agua para poder mandarla a las potabilizadoras”, comentó Barragán.

A detalle:

Los niveles de las presas:

Presa El Cuchillo, 41.2%

Presa de La Boca: 39%

Presa Cerro Prieto, 1.1%

Niveles de captación de agua por estación:

Estación Fierro, Monterrey: 195.5 mm

Estación Estanzuela, Monterrey: 183 mm

Estación Ciudad Universitaria, San Nicolás: 148.6 mm

Estación Mitras: 140.3 mm

Estación La Boca, Santiago: 128.3 mm

Estación Canadá, Escobedo: 103 mm

Estación El Diente, Monterrey: 90.4 mm

Estación Arroyo Seco, San Pedro: 44.3 mm

Estación Obispo, Santa Catarina: 42.8 mm

Estación San Martín, Monterrey: 36.3 mm

Fuente: CONAGUA