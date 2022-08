Aguas negras escurrirían por calles de Monterrey

La proliferación de edificios sin factibilidad de drenaje sanitario provocaría que en algún momento aguas negras escurrieran por las calles de Monterrey.

Este riesgo sería detonado, además, porque las tuberías, principalmente en el centro, son demasiado antiguas y al día de hoy resultan insuficientes o presentan serios daños por el paso del tiempo.

“Esto lo digo con toda seriedad. Si no arreglamos esto comenzarán a escurrir aguas negras por las calles porque las tuberías de drenaje sanitario no tienen capacidad”, aseguró Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey.

La proliferación de desarrollos inmobiliarios sin esta factibilidad aceleraría la situación.

“Va a pasar como está ocurriendo en algunos edificios que se les tienen que surtir sus sistemas con pipa”, señaló Barragán, “hay zonas del municipio de Monterrey que tienen drenajes sanitarios que datan de los años 40; (y aun así) se construyeron edificios”.

Llamó al municipio para que tome cartas en el asunto y resuelva el grave problema de la red sanitaria.

“Hemos estado en diálogo con el municipio de Monterrey, pero sí ha faltado una actitud más proactiva de su parte para enfrentar esta problemática, y por eso estamos recurriendo a la Secretaría de Medio Ambiente”, afirmó el funcionario.

Pero el problema no es únicamente en la zona centro. Colonias como Roma, Mitras y Obispado también enfrentarían este problema.

“La falta de infraestructura de drenaje sanitario podría afectar a edificaciones que ya están operando y a sectores aledaños”, detalló Barragán.

El llamado, expresó, es para los desarrolladores a quienes instó a ponerse en regla.

“Lo que nosotros estamos buscando, primero, es que no se afecte a terceras personas… a personas que de buena fe compraron un departamento y resulta que no hay agua o no hay drenaje. Ese es el primer interés que tenemos. El segundo, por supuesto, evitar que se afecte la ciudad”.

Hasta el momento, informó Barragán, hay tres obras de construcción de torres de departamentos clausurados por la falta de la factibilidad de agua o la falta de conclusión de los trámites.

“No podemos pasar de 60 viviendas a 600, es técnicamente imposible, y eso es lo que está sucediendo en el Centro donde se tenía en promedio, aproximadamente, entre 30 y 45 viviendas por hectárea. Y ahora nos están llegando fraccionamientos que nos piden 600, 800, ¡mil!

“Hay uno de mil 200 viviendas por hectárea. En un terreno de 600 metros cuadrados, quiere construir 70 departamentos, esto es técnicamente imposible, no se pueden autorizar estos desarrollos”, aseguró.