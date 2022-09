Pronostica Agua y Drenaje un 2023 sin crisis hídrica

Con todos los canales que se hicieron, los pozos clandestinos que se cerraron y las presas irregulares que se reventaron, además de la ayuda de la naturaleza y las obras del gobierno estatal, para 2023 no habrá crisis hídrica en Nuevo León, afirmó Juan Ignacio Barragán.

El titular de Agua y Drenaje señaló que hasta el momento el nivel de satisfacción no es completo, pero están en camino de lograrlo.

“En este gobierno se han tomado muchas acciones de planeación hídrica, pozos someros, pozos profundos, recuperación de caudales agrícolas, avances en la presa Libertad... la construcción de El Cuchillo II, trabajos de eliminación de pozos clandestinos, cerrar presas irregulares. Todo eso hace la gran diferencia entre la situación que tenemos hoy día con la que teníamos hace un año”, explicó Barragán.

Te recomendamos:

Comentó que si se siguen teniendo buenas precipitaciones con la suma de los otros factores, puede decir que Nuevo León estará bastante estable en el tema del agua para 2023.

“Estamos muy confiados y faltan unos cuantos días para que podamos incorporar estos caudales (presa de La Boca, manantial de La Estanzuela). El problemna, como les digo, es la turbiedad, es lo que nos está afectando, pero en un par de días lo vamos a tener”.

Barragán indicó que la naturaleza está ayudando a la recuperación con las lluvias de los días recientes, pero que el gobierno del Estado también colaboró.

“Ayudó muchísimo en todos los aspectos que se han hecho para que podamos enfrentar una situación para el 2023 sin crisis”, aseguró el funcionario.

Sobre los niveles de las presas después de las precipitaciones, informó que La Boca registra un nivel de captación del 68.5%, El Cuchillo tiene un 62% y Cerro Prieto 11%

El Nuevo León Informa: Agua y Drenaje. #EnVivo 🔴🎥 Gracias a la lluvia, continúa la captación de agua en las presas; ☔ sigue la transmisión de #NuevoLeónInforma y escucha a nuestro director Juan Ignacio Barragán. 🌧️ Conocerás poco a poco cómo se recupera el nivel de nuestras fuentes de abastecimiento. 🚰 Posted by Agua y Drenaje de Monterrey on Wednesday, September 7, 2022

“De hecho, La Boca captó 390.50 mm que es exactamente lo mismo que cuando el huracán Gilberto”, detalló Barragán.

Los escurrimientos hacia las presas todavía deberán continuar un par de días más por lo que los porcentajes de captación, señaló, no sn definitivos.

“Seguramente ya el próximo lunes, cuando tengamos todo el sistema funcionando, las presas que ahorita tiene turbiedad ya resueltas vamos a ver un panorama mucho más claro”.

No obstante, Barragán reiteró que Nuevo León todavía sigue en crisis y en la zona metropolitana de Monterrey aún hay colonias que están recibiendo el servicio de pipas, aunque en menor escala.

“Tenemos que seguir siendo muy claros y cautelosos en que no hemos salido de la crisis; (las lluvias) son un gran alivio, pero seguirmos en crisis”.

Te recomendamos:

Con El Cuchillo II, a partir del verano próximo habrá un mucho mayor abastecimiento de agua.

“Todo esto nos hace estar en este ambiente de confianza, pero insisto, confianza con cautela porque no debemos de perder la disciplina que se ha generado en estos meses de crisis... de cuidar el agua, de no regar banquetas, de bañarnos en poco tiempo. No nos confiemos, sigamos con esas buenas prácticas que tienen que ser la práctica ordinaria, común en nuestra vida...”, añadió Barragán.