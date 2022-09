Samuel García dice que asistirá al Festival Santa Lucía, en Monterrey: “Quiero bailar con El Gran Silencio”

En toda fiesta de quince años hay música y baile y en la celebración por la década y media del Festival Santa Lucía el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se anota para “bailar colombias” con El Gran Silencio y andar con Bronco... pero con el grupo no con el exmandatario, Jaime Heliodoro “N”.

García encabezó la presentación de la agenda cultural del evento que se llevará a cabo en las fechas del 18 de septiembre al 6 de noviembre en 40 municipios de Nuevo León, y en el que participarán 32 países de cuatro continentes.

Acompañado de Mariana Rodríguez, de AMAR a Nuevo León y de Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del Patronato del FISL, el mandatario estatal indicó que será el renacer de las y los neoloneses después de dos años de la pandemia del covid y de la crisis del agua.

En el Festival Santa Lucía 2022 habrá espectáculos de todo tipo, desde el Duelo de Mariachis que será el número de apertura el 18 de septiembre, hasta una tocada con Los Plebeyos en el Parque Tolteca, de Guadalupe, la celebración por los 30 años de trayectoria de El Gran Silencio y un tributo sinfónico al grupo Bronco, además de conferencias, ciclos de cine, exposiciones y un concierto de Tania Libertad en homenaje a Armando Manzanero, entre muchas otras actividades.

“Yo le digo a Lorenia que cuente con mi agenda para ir a todos los municipios. Queremos ir a las calles, queremos volver a ver el show de alebrijes, quiero bailar colombias con El Gran Silencio y quiero andar con Bronco... el grupo... y disfrutar del gran festival que se viene”, expresó García en medio de los aplausos y risas de los asistentes a la Escuela Superior de Música y Danza donde se hizo la presentación de la nueva edición del Santa Lucía.

El gobernador expresó que siempre que hay un quinceaños, al menos en Nuevo León, se echa la casa por la ventana.

“Entonces, la verdad es que no dudamos... sabemos del gran trabajo de Lorenia y su equipo. Y cuando veíamos a quiénes estaban invitando, las fechas, hubo mucha alegría, mucho entusiasmo también el que nos cayera el veinte que, después de dos años de covid, íbamos a poder salir a la calle, a celebrar, sin cubrebocas, a bailar, a cantar”, señaló.

Durante la presentación se realizó un performance con diferentes estilos de baile. Foto: Cortesía Gobierno de NL

Recordó que comentaba a Canavati von Borstel que tenía la esperanza de que este festival fuera una especie de renacer

“Y con mucha alegría sacudirnos los tiempos dificiles que tuvimos con el covid y tambien con la crisis del agua”, agregó.

Durante el evento, alumnos de la Escuela Superior de Música y Danza presentaron un performance dancístico con diferentes géneros, desde el ballet hasta el regional.

“Esto es lo que realmente aterriza la idea de haber creado una Secretaría de la Cultura, fueron muchos motivos por los que la creamos, pero sobre todo tres: reconocer que hay mucho talento en Nuevo León que no hemos impulsado, que la cultura no se entiende si no es unidos con la sociedad civil y para mí, lo más importante, que se democratice la culutra, no podemos tener ya una cultura de elite ni de unos cuantos”, comentó García.

“A mí me da mucho gusto saber que este festival va a ir 40 municipios, que se va a llevar a las calles, que va a estar en centros comunitarios, en escuelas, en el norte, en el sur, en el oriente en la region citrícola y, sobre todo, que es para todos”.

El gobernador reiteró que viene el proyecto de una nueva Constitución que incluye derechos de avanzada, de mundo.

“Y me refiero a los culturales; el derecho al espacio público, a la recreación, un piso de presupuesto para el arte y sobretodo también el derecho a la recreación y a divertirnos”, agregó.

Canavati von Borstel, presidenta del Patronato del Festival Santa Lucía, detalló que que llevarán las artes a la calle y presentarán de manera creativa la diversidad cultural mediante actividades presenciales y online, para que la población tenga acceso a las disciplinas y géneros de su preferencia.

“El objetivo es difundir el arte y la cultura mediante una nueva forma de colaboración entre sociedad y gobierno”, refirió. “Gracias a la disposición del Gobierno del Estado, de alcaldes y ayuntamientos tendremos de nueva cuenta la posibilidad de llevar la cultura y el arte por todo el Estado”, expresó.

Al final del evento se partió un pastel por los 15 años del Festival Santa Lucía.

A detalle

15 años del Festival Santa Lucía

Fechas: Del 18 de septiembre al 6 de noviembre

Apertura: Duelo de Mariachis

Cierre: AerialStrada Sylpffes

Tecnología: Se puede descargar la app y recibir notificaciones de los eventos. También se puede seguir el evento en Telegram

Sitio web: festivalsantalucia.gob.mx