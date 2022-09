Mario Escobar: Que salgan todos los imputados en caso de Debanhi

Después de que la FGR anunciara oficialmente que la próxima semana atraerá la carpeta del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar, padre de la estudiante de Leyes, indicó que sólo espera la verdad.

“Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) concrete la atracción del caso de mi hija saldrán todos los imputados, incluidos los de la Fiscalía estatal que incurrieron en omisiones o filtraron información”, aseguró.

Este jueves, justo cuando se cumplieron cinco meses de que Debanhi Susana salió de su casa para no volver, Escobar se reunió con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Sigue que se analicen todas las líneas de investigación como un feminicidio, que salgan todos los imputados, que salga la gente de aquí de la Fiscalía que filtró información, que estuvo en cadena de custodia, ¡sea quien sea!

“La verdad, a mí no me interesa saber quién sea; lo que me interesa es saber la verdad y por qué ellos estuvieron obstruyendo esta investigación”, señaló.

El papá de Debanhi recordó que la Fiscalía estatal planteó el caso de Debanhi como un accidente y no un feminicidio.

“Lo que espero yo es que diga la verdad la Fiscalía General de la República, acompañada del gobierno federal, que en cero impunidad ha ido llevando este caso”.

El 19 de agosto y el 7 de septiembre se realizaron dos cateos, ambos en casas de dos trabajadoras del motel Nueva Castilla, una recepcionista y la otra, gerente. Las dos enfrentan el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a la autoridad.

Escobar ignora qué información contienen los objetos confiscados durante los cateos.

“En ese sentido solicité estar dentro de la carpeta porque es una diferente a la que se llevaba en feminicidios”.

Ya hizo la solicitud a través de sus abogados. Sólo espera una respuesta que podría darse entre jueves o viernes.

Además de las trabajadoras del Nueva Castilla, Escobar piensa que en la lista de imputados también debe haber personal de la Fiscalía que cometió omisiones en su trabajo y filtró información.

“Debe de haber con el simple hecho de que salga información que está en cadena de custodia, pues es lógico que debe de haber personal que, de alguna manera, estuvo filtrando información y todo eso es un delito”, expresó.

Escobar fue más allá al indicar que también hay personal como el ex Fiscal de Desaparecidos, Rodolfo Salinas a quien se le tiene que abrir una carpeta de investigación por fallas en la investigación inicial.

“Para ver por qué no hizo la recopilación de las cámaras de video o quién fue la persona que obstruyó”, comentó.

Una de las solicitudes del papá de Debanhi consistió en que se le proporcione la lista de imputados.

“Lo que hemos visto... van dos imputados que sacan, pero ya la próxima semana, que esperemos que atraiga la carpeta la FGR, que salgan los que tengan que salir y si es gente de aquí de la Fiscalía que no se le proteja a nadie y que caiga toda la ley sobre ellos”, afirmó Escobar.