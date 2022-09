Proponen penas de cárcel por no retirar “telarañas” o cables en desuso

El cableado en desuso o las llamadas “telarañas”, que se encuentran en diferentes zonas del área metropolitana, es tan peligroso que puede provocar accidentes, incluso fatales, por los que el diputado panista Luis Susarrey y vecinos del municipio de San Pedro se unieron para proponer que se sancione a nivel municipal y estatal a quienes no los retiren de la vía pública.

Se trata de una iniciativa integral que contempla el Código Penal del Estado, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

En cuanto al Código Penal, se adiciona la fracción VI. BIS al Artículo 446 en los siguientes términos:

Las sanciones incluirían pena de prisión, de uno a nueve años y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas.

“Estamos cubriendo todo: el que no quite cableado en desuso, cableado peligroso o no cumpla las normas federales puede ser acreedor a multas municipales, estatales e incluso incurrir en un delito por estar poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente”, explicó Susarrey.

Además, señaló el diputado, se adiciona la fracción XXVIII. Bis al artículo 11 y se adiciona el artículo 252 Bis de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, para señalar lo siguiente: que corresponde a los municipios regular, conforme la legislación federal y local y las Normas Oficiales Mexicanas, la instalación y retiro de cableado por parte de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones y similares.

“Para el caso de los tendidos de redes de cableado aéreo ya existentes, los municipios establecerán en sus reglamentos las sanciones aplicables correspondientes para los concesionarios o prestadores de servicios de telecomunicaciones y similares que no retiren el cableado que se encuentre en desuso”, detalló.

También se adiciona la fracción XV. Bis al Artículo 236 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, en los siguientes términos: “Se consideran conductas violatorias a la presente Ley, el no notificar a la autoridad municipal y/o no retirar cableado aéreo para la prestación de servicios de telecomunicaciones y similares que se encuentre en desuso”.

Durante la presentación de la iniciativa, Susarrey estuvo acompañado por Patricia Pérez Ramírez, creadora de la campaña “Ni un cable aéreo más en Valle de San Ángel” y los vecinos Melissa Villarreal Noyola, Cesar Gámez Martínez y Dora María Fuentevilla.

Recientemente trascendió el caso de una mujer que sufrió un percance cuando una de sus piernas se enredó con un cable en la calle. El mismo fue arrastrado por un camión y esto provocó que la accidentada sufriera la amputación de una pierna.