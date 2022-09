Monterrey remodela y asegura los bajos del Puente Gonzalitos

Por años, el área debajo del puente en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Madero se ha usado como “sala de espera” para personas que tienen familiares ingresados en el Hospital Universitario y ahora, cumpliendo una promesa de campaña, Luis Donaldo Colosio Riojas, recuperó y dignificó el espacio.

El gobierno de la capital de Nuevo León invirtió 6.5 millones de pesos en la que considera una obra insignia del programa “Monterrey Construye”, que busca proporcionar atención humanitaria a las personas que tienen enfermos en el Hospital Universitario.

Incluso se cuenta con baños públicos y próximamente tendrá una sala de lactancia. Foto: Cortesía Municipio de Monterrey

“Hay que reconocer que esto también obedece a una estrategia de Seguridad Vial y Seguridad Pública, porque se tenían que habilitar ambas estrategias de seguridad en este punto de la ciudad”, expresó el presidente municipal de Monterrey.

Colosio Riojas indicó que tomar estos dos factores y además de eso, darle una vocación de servicio de espacio público que sea cosupervisada, coadminsitrada, cocreada, compartida con todas las vecinas y los vecinos del sector, esa es precisamente cómo se crea una ciudad.

El servicio que brindará el lugar será con enfoque social y humano, destacó el munícipe.

“Que funcione para los habitantes de las colonias aledañas, para los automovilistas y transeúntes y en especial, para las familias de pacientes del hospital”, agregó.

Para esta obra se creó un Comité de Gobierno Abierto conformado por funcionarios de gobierno y representantes de la colonia Vista Hermosa, quienes analizan y resuelven temas relevantes para el espacio.

La zona cuenta con una caseta de vigilancia que funcionará las 24 horas del día, sanitarios públicos, mesas y bancas, además de luminarias y próximamente una sala de lactancia.

Para asegurar que sea utilizado de la mejor manera posible, vecinos y autoridades crearon un reglamento para su uso.

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey se encargará de mantener este espacio atendido, limpio y operativo.

Colosio Riojas refrendó su compromiso de en un año, evaluar el funcionamiento.

En el espacio tendrá un enfoque social y funcionará para los habitantes de las colonias aledañas, para los automovilistas y transeúntes. Foto: Cortesía Municipio de Monterrey

“Esta obra no puede ser cerrada por la vocación de este bajo puente y por el tránsito peatonal, el chiste es aprovechar el espacio de manera creativa en el entendido de que no es para solo tránsito de personas y vehículos, se usa para más cosas”, explicó, “buscamos darle un espacio a las diferentes vocaciones de forma ordenada y segura, que no sea un punto de conflicto sino de solución”.